​Обязательства должны быть исполнены

Как отметил на презентации законопроекта первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, проект уточнения направлен на решение ряда задач, обозначенных Елбасы, Президентом, а также в рамках исполнения бюджета 2019 года.
– Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год сложились следующим образом: поступления – 10 663,5 миллиарда, расходы – 12 028,1 миллиарда тенге, дефицит – 1 364,6 миллиарда тенге, или 2,1% к ВВП. По итогам исполнения за девять месяцев текущего года поступления бюджета скорректированы с увеличением на 94,9 миллиарда тенге.
В целях решения вопросов неотложного финансирования в социальной сфере предусмотрены средства: на выплату адресной социальной помощи в связи с увеличением численности получателей АСП в сумме 36,9 миллиарда тенге, на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения – 23,3 миллиарда тенге, – сообщил вице-министр. – Данные расходы направлены на стационарную медицинскую помощь в связи с увеличением количества пролеченных случаев, апробацию системы ОСМС в Карагандинской области; завершение строительства детской городской больницы на 200 коек в Усть-Каменогорске и родильного дома на сто коек в с. Узыанагаш Алматинской области, а также продолжение строительства областного перинатального центра в Актобе.
Таким образом, уточненные расходы социального блока составляют 5,4 триллиона тенге, или 44,9% от общего объема расходов, с ростом на 6,7 миллиарда тенге. Расходы реального сектора увеличены на 15,6 миллиарда и составляют 2,2 триллиона тенге.
С учетом предложенного администратором бюджетных программ перераспределения средств на выдачу жилищных займов вкладчикам и выплату премий по вкладам предусмотрено 17,1 миллиарда тенге. Данные средства позволят обеспечить жильем дополнительно 1 666 семей с учетом фактически поступивших заявок, а также выплатить премии по вкладам новым участникам системы жилищных сбережений.
Что касается поддержки промышленности, для финансирования обновления парка пассажирских вагонов, санитарной техники и проектов машиностроительной отрасли предусмотрено 36,7 миллиарда тенге; на реконструкцию гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Павлодарской и Актюбинской областей предлагается выделить 8 миллиардов тенге, на осуществление «пилотного» проекта по повышению доходов сельского населения Жамбылской области – 7,2 миллиарда тенге.
При подготовке законопроекта произведена корректировка расходов с учетом реорганизации отдельных государственных органов; осуществлено перераспределение средств между регионами и бюджетными программами, исходя из экономии бюджета по итогам исполнения за 9 месяцев текущего года. Сэкономленные и неосвоенные деньги направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих, развитие теплоэнергетики и транспортной инфраструктуры, строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках госпрограммы «Нұрлы жер».
Для обеспечения бесперебойного проведения отопительного сезона, подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду, а также в целях решения других неотложных вопросов резерв Правительства на неотложные нужды увеличен на 61,8 миллиарда тенге.
При уточнении бюджета сохран ены ведущие показатели прогноза социально-экономического развития страны, – отметил в свою очередь вице-министр национальной экономики Мади Такиев.
– Доходы республиканского бюджета предлагается повысить на 95 миллиардов тенге: за счет налоговых поступлений на 12 миллиардов; неналоговых – на 83 миллиарда тенге. Неналоговые поступления увеличиваются на 83 миллиарда за счет увеличения поступления дивидендов на 50 миллиардов до 66 миллиардов тенге, фактических поступлений на сумму 33 миллиарда тенге. В целом доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году составят 7 триллионов 81 миллиард тенге.
Параметры республиканского бюджета с учетом уточнения будут следующими. Общий объем поступлений увеличивается на 95 миллиардов и составит 10,7 триллиона тенге. Поступления трансфертов, в том числе трансфертов из Национального фонда не увеличиваются. Расходы возрастают соразмерно увеличению доходов на 95 миллиардов тенге. Объем расходов республиканского бюджета превысит 12 триллионов тенге. Таким образом, поступления составят 10,7 триллиона, расходы – 12 триллионов, дефицит – 1,4 триллиона тенге.
Между тем к ряду статей уточненного бюджета у депутатов возникли серьезные нарекания. Так, говоря о расходной части социального блока, депутат Гульжана Карагусова выразила недоумение по поводу возросшего более чем четырехкратно количеству граждан, получающих адресную социальную помощь.
– У нас вообще беспрецедентный случай! За всю историю независимости Казахстана столько людей, получающих адресную социальную помощь, никогда не было. 1 миллион 800 – это почти два миллиона. У нас всего восемь миллионов работоспособных. Это деньги налогоплательщиков, – сказала Гульжана Карагусова на презентации законопроекта. По ее словам, в 2007 году, когда были трудности с рабочими местами, финансированием, эта цифра была снижена с 1,5 миллиона до 500 тысяч.
– Что произошло за то время, пока работали масштабные программы занятости? Мы без конца отдавали бюджетные деньги «Атамекену» на обучение, переобучение и микрокредиты. Когда у нас была вторая пятилетка ГПИИР – 1 200 предприятий открыли. Мы без конца повышаем заработную плату. Кто вот за это все ответит? Поэтому не лишним было бы к заседанию рабочей группы предоставить расчеты: сколько было потрачено на так называемые программы занятости, об эффективности которых мы неоднократно ставили вопрос; сколько было за этот период выдано микрокредитов? А анализ мы сами сделаем, – пообещала мажилисвумен...
С учетом этих и других замечаний дальнейшее рассмотрение законопроекта продолжится в рабочей группе под руководством депутата Кожахана Жабагиева.