​Обязательства должны быть исполнены

Как отметил на презентации законопроекта первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, проект уточнения направлен на решение ряда задач, обозначенных Елбасы, Президентом, а также в рамках исполнения бюджета 2019 года.

– Основные параметры респуб­ликанского бюджета на 2019 год сложились следующим образом: поступления – 10 663,5 миллиарда, расходы – 12 028,1 миллиарда тенге, дефицит – 1 364,6 миллиарда тенге, или 2,1% к ВВП. По итогам исполнения за девять месяцев текущего года поступления бюджета скорректированы с увеличением на 94,9 миллиарда тенге.

В целях решения вопросов неот­ложного финансирования в социальной сфере предусмотрены средства: на выплату адресной социальной помощи в связи с увеличением численности получателей АСП в сумме 36,9 миллиарда тенге, на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения – 23,3 миллиарда тенге, – сообщил вице-министр. – Данные расходы направлены на стационарную медицинскую помощь в связи с увеличением количества пролеченных случаев, апробацию системы ОСМС в Карагандинской области; завершение строительства детской городской больницы на 200 коек в Усть-Каменогорске и родильного дома на сто коек в с. Узыанагаш Алматинской области, а также продолжение строительства областного перинатального центра в Актобе.

Таким образом, уточненные расходы социального блока сос­тавляют 5,4 триллиона тенге, или 44,9% от общего объема расходов, с ростом на 6,7 миллиарда тенге. Расходы реального сектора увеличены на 15,6 миллиарда и составляют 2,2 триллиона тенге.

С учетом предложенного администратором бюджетных прог­рамм перераспределения средств на выдачу жилищных займов вкладчикам и выплату премий по вкладам предусмотрено 17,1 миллиарда тенге. Данные средства позволят обеспечить жильем дополнительно 1 666 семей с учетом фактически поступивших заявок, а также выплатить премии по вкладам новым участникам системы жилищных сбережений.

Что касается поддержки промышленности, для финансирования обновления парка пассажирских вагонов, санитарной техники и проектов машиностроительной отрасли предусмотрено 36,7 миллиарда тенге; на реконструкцию гидромелиоративных систем вос­требованных орошаемых земель Павлодарской и Актюбинской областей предлагается выделить 8 миллиардов тенге, на осуществление «пилотного» проекта по повышению доходов сельского населения Жамбылской области – 7,2 миллиарда тенге.

При подготовке законопроекта произведена корректировка расходов с учетом реорганизации отдельных государственных органов; осуществлено перераспределение средств между регионами и бюджетными программами, исходя из экономии бюджета по итогам исполнения за 9 месяцев текущего года. Сэкономленные и неосвоенные деньги направлены на повышение оплаты труда граж­данских служащих, развитие теплоэнергетики и транспортной инфраструктуры, строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках госпрограммы «Нұрлы жер».

Для обеспечения бесперебойного проведения отопительного сезона, подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду, а также в целях решения других неотложных вопросов резерв Правительства на неотложные нужды увеличен на 61,8 миллиарда тенге.

При уточнении бюджета сохран ены ведущие показатели прогноза социально-экономического развития страны, – отметил в свою очередь вице-министр национальной экономики Мади Такиев.

– Доходы республиканского бюджета предлагается повысить на 95 миллиардов тенге: за счет налоговых поступлений на 12 миллиардов; неналоговых – на 83 миллиарда тенге. Неналоговые поступления увеличиваются на 83 миллиарда за счет увеличения поступления дивидендов на 50 миллиардов до 66 миллиардов тенге, фактических поступлений на сумму 33 миллиарда тенге. В целом доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году составят 7 триллионов 81 миллиард тенге.

Параметры республиканского бюджета с учетом уточнения будут следующими. Общий объем поступ­лений увеличивается на 95 миллиардов и составит 10,7 триллиона тенге. Поступления трансфертов, в том числе трансфертов из Национального фонда не увеличиваются. Расходы возрастают соразмерно увеличению доходов на 95 миллиардов тенге. Объем расходов республиканского бюджета превысит 12 триллионов тенге. Таким образом, поступ­ления составят 10,7 триллиона, расходы – 12 триллионов, дефицит – 1,4 триллиона тенге.

Между тем к ряду статей уточненного бюджета у депутатов возникли серьезные нарекания. Так, говоря о расходной части социального блока, депутат Гульжана Карагусова выразила недоумение по поводу возросшего более чем четырехкратно количеству граждан, получающих адресную социальную помощь.

– У нас вообще беспрецедентный случай! За всю историю независимости Казахстана столько людей, получающих адресную социальную помощь, никогда не было. 1 миллион 800 – это почти два миллиона. У нас всего восемь миллионов работоспособных. Это деньги налогоплательщиков, – сказала Гульжана Карагусова на презентации законопроекта. По ее словам, в 2007 году, когда были трудности с рабочими местами, финансированием, эта цифра была снижена с 1,5 миллиона до 500 тысяч.

– Что произошло за то время, пока работали масштабные прог­раммы занятости? Мы без конца отдавали бюджетные деньги «Атамекену» на обучение, переобучение и микрокредиты. Когда у нас была вторая пятилетка ГПИИР – 1 200 предприятий открыли. Мы без конца повышаем заработную плату. Кто вот за это все ответит? Поэтому не лишним было бы к заседанию рабочей группы предоставить расчеты: сколько было потрачено на так называемые прог­раммы занятости, об эффективности которых мы неоднократно ставили вопрос; сколько было за этот период выдано микрокредитов? А анализ мы сами сделаем, – пообещала мажилисвумен...

С учетом этих и других замечаний дальнейшее рассмотрение законопроекта продолжится в рабочей группе под руководством депутата Кожахана Жабагиева.