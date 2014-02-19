Обязательства выполняются в полном объеме

Таким образом, информация о «банкротстве» не соответствует действительности и наносит значительный ущерб деловой репутации банка. Служба безопасности банка ведет работу по установлению источника распространения этой недостоверной информации с целью привлечения к ответственности согласно действующему законодательству РК. Также Альянс Банк обратился с заявлением в право­охранительные органы.

Вкладчикам, хранящим свои сбережения на депозитах Альянс Банка, абсолютно незачем беспокоиться. Сохранность депозитов физических лиц также закреплена законами РК и обеспечена Казахстанским фондом гарантирования депозитов. И самое главное, государство, владея 67% акций, по-прежнему остается главным акционером Альянс Банка.

Татьяна БЕЛОЗЕРЦЕВА, заместитель председателя правления АО «Альянс Банк»