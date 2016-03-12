​Обязательствам верны

На основе этого документа в текущем году на реализацию социально значимых проектов региона ERG направит 1,7 млрд тенге. Председатель совета директоров Eвразийской Группы Александр Машкевич на встрече с акимом области Бердыбеком Сапарбаевым отметил, что, следуя задачам, поставленным Главой государства в «Нұрлы жол», ERG всегда исполняет свои социальные обязательства в полном объеме. В Актобе и Павлодаре уже заключены трехсторонние меморандумы с акиматами и профсоюзами по сохранению рабочих мест и стабилизации производственных процессов. За последние 5 лет все предприятия Евразийской Группы в Казахстане направили на социальную защиту работников и содержание социальной сферы, а также на спонсорство и благотворительность свыше 103 млрд тенге.

ERG ежегодно берет на себя обязательства по финансированию значимых для региона инфраструктурных, социальных и культурных проектов. За последние четыре года на развитие области направлено порядка 3 млрд тенге, в том числе около 340 млн тенге – на финансирование и благоустройство социальной инфраструктуры города Хромтау. В их числе такие крупные проекты, как капитальный ремонт двух детских садов «Гульдер» и «Айголек», строительство сетей электро- и водоснабжения в микрорайоне «Новая станция» и в 22-м квартале. Традиционно в рамках поддержки передового направления образования – дуального обучения – оказана безвозмездная помощь Хромтаускому горнотехническому колледжу. В прошлом году значительные вложения были сделаны в спортивные мероприятия республиканского и международного уровня.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мировой горно-металлургической отрасли, в 2016 году сумма, направленная ERG в рамках меморандума, возросла более чем в два раза и составит почти 1,7 млрд тенге. Средства предусмотрены на реализацию социально значимых проектов, поддержку спорта и искусства. Ожидается, что Евразийская Группа реализует в Актобе проект по строительству Дворца школьников. Также руководство ERG заверило, что приложит максимум усилий для увеличения производственных объемов и недопущению сокращения работников.

Документ о взаимном сотрудничестве был подписан акимом области с председателем правления Евразийской Группы Альдия­ром Казтаевым.

Бердыбек Сапарбаев поблагодарил инвесторов за активное участие в социально-экономическом развитии области. Он отметил, что достигнутые договоренности, несомненно, придадут дополнительный импульс развитию региона.