Обычные люди, необычные идеи

Рассказы о людях, которые без специальных знаний самостоятельно создают компьютерные программы, до сих пор кажутся невероятными. Сегодня подобные истории появляются в разных странах, причем за разработку берутся представители самых неожиданных профессий. Одни пытаются решить небольшие бытовые проблемы, другие создают инструменты для своей работы. И порой результаты оказываются весьма любопытными.

Сгенерировано Gemini по замыслу автора

Так, британскому пожарному Джо Пойнтону надоело во время покупок постоянно возвращаться в уже пройденные отделы супермаркета. И он решил, как теперь говорят, завайбкодить собственное приложение, которое подсказывало бы удобный маршрут по магазину. Проблема заключалась в том, что 44-летний мужчина совершенно не умел программировать. На помощь пришли нейросети Gemini и Claude. Пойнтон объяснял им свои задумки, получал инструкции, исправлял ошибки и пос­тепенно собирал приложение Grocery Flow. Программа запоминает, где покупатель отмечает товары в списке, и со временем учится располагать покупки в удобном порядке. Работа заняла два-три месяца в свободное от службы время. В итоге приложение появилось в магазине Apple App Store.

В это же время американка Ребекка Ю столкнулась с другой проблемой: ее друзья никак не могли договориться, в какой ресторан отправиться. Вместо очередного спора она решила создать программу Where2Eat, которая предлагает заведения с учетом общих интересов компании. Используя ChatGPT и Claude, девушка справилась за семь дней. А специалист по медиастратегии Холли Краузе, недовольная существующими приложениями, с помощью ИИ самостоятельно разработала электронный дневник для отслеживания аллергии. Причем первую версию успела сделать, пока ее муж ходил ужинать.

Подобные истории есть и в Казахстане. Журналист Марат Усманов разработал сервис расшифровки аудио- и видеозаписей media2text.me, юрист Жангали Байгалиев собрал команду ИИ-помощников для правовых задач, а бывший госслужащий Куаныш Сарсекеев занялся соз­данием приложений для образования и бизнеса.

Но особенно показательный пример представила Бизнес-школа Казахского национального университета им. аль-Фараби.

В августе 2026 года здесь организовали интенсивный курс вайбкодинга для сотрудников и молодых специалистов, ранее не занимавшихся программированием. За несколько дней участники разработали восемь цифровых решений для научной, учебной и административной работы. В частности, объединили сведения об 1 024 обучающихся в единую систему управления.

По информации пресс-службы КазНУ, созданные сервисы уже работают, а в перспективе их планируется объединить в общую платформу.

Разумеется, не все подобные эксперименты заканчиваются успехом. Одни приложения требуют длительной доработки, другие так и остаются личными проектами. Но примеры из разных стран показывают: вайб­кодинг постепенно выходит за пределы профессиональной среды программистов. И порой началом нового цифрового продукта становится самая обычная бытовая проблема.