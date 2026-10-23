Обычный смартфон. Необыкновенная степь

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Иногда для душевного равновесия не нужны громкие открытия и дальние путешествия. Достаточно узкой речки, золотой березы на берегу и дороги, которая уводит взгляд в бескрайнюю степь. Олеся Подлесная умеет замечать такие мгновения. Фотография «Пространство степи» заняла первое место в номинации «Взгляд через смартфон» на конкурсе «Дыхание степи», объединившем любителей природы Северного­ Казахстана.

фото Олеси Подлесной

Птицы на взлете, дикие животные в естественной среде, бескрайние степные просторы. Природа СКО оказалась щедрой на сюжеты, а участники фотоконкурса сумели остановить мгновение и показать его другим. В Makerspace American Corner при областной библиотеке имени С. Муканова в Петропавловске наградили победителей. На конкурс поступило 49 фоторабот от 19 авторов.

Внимание привлекали не только снимки. Многие участники сопровождали их подписями, превращая фотографии в небольшие рассказы о повадках птиц, неожиданных встречах и открытиях, которые порой случаются в нескольких шагах от тротуара. На одном снимке птица так искусно сливается­ с древесной корой, что замечаешь не сразу. На другом фото молодой ушас­тый филин похож на пушис­тый комочек. За каждым кад­ром – наблюдение, терпение и желание поделиться тем, что обычно ускользает от невнимательного взгляда.

Именно для таких людей, не профессионалов с дорогой техникой, а для любителей, снимающих на обычный смарт­фон, организаторы и придумали конкурс «Дыхание степи». Инициатором выступил клуб бердвотчеров Северного Казахстана, действующий на кафедре биологии Kozybayev University. Клуб объединяет около 50 человек и постепенно выходит за пределы университетской аудитории.

– Фотоконкурс стал еще одним способом привлечь людей к наблюдению за природой. Не у каждого есть профессиональная фототехника, но хороший кадр можно сделать и обычным телефоном. Нам хотелось, чтобы все участники имели равные возможности и могли показать красоту родного края, – объясняет лидер клуба Михаил Калашников.

В этом году организаторы расширили тематику конкурса: к фотографиям птиц добавились снимки диких животных и пейзажей. По словам Михаила, особенно порадовало качество снимков школьников. Некоторые юные фотографы уже не впервые участвуют в подобных проектах и путешествуют по Казахстану­.

Олеся Подлесная выбрала для своей работы не редкую птицу и не эффектную встречу с диким зверем. Ее «Пространство степи» – это осенняя береза с золотистой листвой, речка, уходящая между заросшими травой берегами, и открытый горизонт. Ничего нарочито эффектного, но чем дольше смотришь на этот снимок, тем труднее от него оторваться. В нем есть простор, покой и особенная свобода. Кажется, стоит сделать несколько шагов по берегу – и повседневные заботы останутся позади, растворятся в ветре, шелесте трав и негромком движении воды.

Олеся фотографирует на смартфон. В нем уже почти не осталось места для новых фотографий, но природа продолжает подбрасывать сюжеты, которые хочется сохранить.

Сейчас Олеся не работает по состоянию здоровья, но старается не отказываться от того, что приносит радость: путешествует,­ выбирается на природу и при каждом удобном случае устраивает фотоохоту­. Это не просто увлечение, которое заполняет свободное время. Скорее, способ оставаться в движении, открывать новые места и находить поводы радоваться жизни.

– Природа для меня – настоя­щее лекарство, – признается Олеся.

У любви к природе есть и другая сторона. Наблюдая, фотографируя и делясь снимками, люди помогают ученым изучать окружающий мир. Международные платформы гражданской науки позволяют любителям публиковать фотографии растений и животных, отмечать места встреч и пополнять базы данных о биоразнообразии.

#конкурс #СКО #природа #Дыхание степи #Олеся Подлесная

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