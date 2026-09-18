Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries

Основанием для разбирательства стал конфликт между подрядчиком и субподрядчиком

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по защите прав инвесторов обеспечил защиту прав компании Wildberries, реализующей инвестиционный проект по строительству крупного логистического центра в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить необоснованное вовлечение инвестора в уголовный процесс и устранить риски для проекта.

Поводом для вмешательства стало обращение инвестора о проведении на территории строящегося объекта следственных действий в виде обыска и опечатывания техники, что создавало риски для дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

По поручению Комитета прокуратурой г.Алматы проведена всесторонняя проверка законности регистрации уголовного дела и принятых процессуальных решений.

Было установлено, что спор возник между подрядчиком и субподрядчиком при выполнении строительных работ и носил исключительно гражданско-правовой характер. Оснований для уголовного преследования не имелось.

«Благодаря оперативному вмешательству прокуратуры Алматы при координации Комитета уже на стадии досудебного производства удалось защитить права инвестора и не допустить дальнейшего негативного влияния на реализацию проекта. 2 сентября 2026 года уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Одновременно инициирован вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», – отметил прокурор Комитета Рауан Альмишев.

В Комитете подчеркнули, что применение мер уголовно-процессуального характера не должно использоваться как инструмент давления на бизнес или создавать препятствия для реализации инвестиционных проектов.