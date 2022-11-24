Обыватель стал гражданином

Свежий выпуск
Юлия Полонская

Завершившаяся президентская избирательная кампания изменила и гражданское общество, и подходы власти к взаимодействию с ним.

Такое мнение высказали участники дискуссии, посвященной итогам внеочередных президентских выборов, организованной на диалоговой площадке TALQYLAU партии «Amanat».

Как отметила депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова, в стране наблюдается рост политической культуры. Если на парламентских выборах в 2021-м проголосовало более 7 млн человек, то в нынешнем году на референдуме и на президентских выборах – свыше 8 млн.

– Это показывает, что казахстанцы сегодня больше вовлечены в политические процессы, они понимают, что их голос важен в решении вопросов, от которых зависит будущее страны, – считает Жулдыз Сулейменова.

По мнению директора Эксперт­ного института Европейского права и прав человека профессора Марата Башимова, законодательные стандарты выборов были однозначно соб­людены, заложив тем самым фундамент для проведения последующих электоральных кампаний на высоких принципах верховенства права.

– Самый важный момент – соб­людать закон, и эту правовую культуру мы сегодня закладываем, – отметил он.

Директор Института общественной политики партии «Amanat» Мадина Нургалиева отметила три основных тренда, которые привнесли нынешние выборы в казахстанское общество. Во-первых, это рост граж­данской активности.

– Мы видим, как активно казахстанцы выражают свое отношение к текущей политической повестке, – пояснила она. – Во-вторых, растет ответственность населения за принятие решений. В-третьих, меняется отношение к власти. Отчасти результатом концепции «слышащего государства» является тот факт, что люди перестают воспринимать власть как нечто сакральное, далекое, труднодос­тижимое. И власть становится ближе, с ней можно разговаривать, дискутировать.

Член фракции «Amanat» в Мажилисе Елнур Бейсенбаев считает, что сейчас сторонникам Касым-Жомарта Токаева важно учесть мнение избирателей, проголосовавших за других кандидатов или выбравших графу «против всех». В целом это около 1,5 млн граждан, которые, как отметил мажилисмен, хотят видеть изменения в политике по развитию сельских регионов, защите прав женщин, борьбе с коррупцией.

По мнению директора департамента политической работы партии «Amanat» Руслана Алишева, прошедшие выборы – ключевой этап политической трансформации, которая заложена в реформах, озвученных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Поэтому на их итоги он предложил посмот­реть с точки зрения организатора агитационного процесса.

– Принципы, на которых была построена работа всех штабов, – открытость, конкретность, прозрачность, честность. На эти базовые ценности опирались в своей работе все участники избирательного процесса, – отметил он. – Мы провели десятки тысяч встреч и видели, что людей интересует открытый диалог, у них очень большой запрос на изменения. В итоге можно констатировать, что в ходе этой электоральной кампании сложились новые отношения внутри общества – солидарность, взаимопонимание, поддержка.

Второй вывод Руслана Алишева заключается в том, что в обществе формируется чувство сопричастности каждого казахстанца к происходящим в обществе переменам.

– Наша стратегия заключалась в том, чтобы дойти до каждого избирателя, чтобы не только услышать запрос, но и воодушевить человека на осознанное включение в строи­тельство новой страны после выборов. То есть можно сказать, мы старались создать условия для того, чтобы простой обы­ватель трансформировался в настоящего гражданина. Это и есть новый уровень политической культуры, – подчеркнул Руслан Алишев.

Третий аспект работы предвыборного штаба коалиции гражданских сил – человекоориентированность.

– Понятные и простые мессенджи нашего кандидата работали не только на избирателя – они работали на самих агитаторов, – отметил спикер. – Мы в ходе этих выборов изменились, поменяли методы работы. Это был живой диалог, который давал обратную связь. Обращаясь к казахстанцам, мы не боялись острых вопросов, поскольку у нас были ответы на них.

Все эти факторы, по мнению эксперта, привели к консолидации общества. А итоги выборов явно продемонстрировали, что казахстанцы очень трезво смот­рят на сложившуюся ситуа­цию. По их мнению, единство и сплоченность вокруг реальных реформ – это тот путь, который позволит стране с уверен­ностью смотреть в будущее.

Что касается относительно невысокой явки избирателей в некоторых крупных городах страны, то советник председателя Сената Парламента Жанар Тулиндинова отметила, что статистику эту, возможно, исправят предстоящие электоральные кампании.

– Что, если жители больших городов заняты не столько общегосударственной политической повесткой, сколько решением насущных вопросов – проблем благоустройства, доступности и качества транс­портной инфраструктуры, строительства детских садов? Возможно, мы увидим новый всплеск электоральной активности на выборах в маслихаты и Мажилис, когда придут яркие лидеры на уровне местной повестки, – спрогнозировала она.

Популярное

Все
Дороги новые, проблемы старые
​​​​​​​Ты что творишь, egov.kz?
Жители поселка Чайкино, расположенного в десяти километрах от Кокшетау и относящегося к нему территориально, уверены: городская власть о них забыла
Огромный пласт надежд
Почему в Костанае произошел скачок цен на куриное яйцо, разбираются антимонопольщики, а тем временем продавцы магазинов прогнозируют новое подорожание
Бизнес под натиском мародеров
Выборы на «пятерочку»
В двойном возмещении затрат заподозрили антимонопольщики поставщиков тепла и настаивают теперь на более чем 40-процентном годовом снижении тарифа
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Королева танца – Шара
Кипит работа на площадке
В чудо надо верить, и оно придет
Мбаппе, Месси и Левандовски
Ориентир на спрос
В режиме ускорения
В аулах станет больше отличников
Фауна в нашей жизни
Обыватель стал гражданином
Креатив и практичность
Дом, в котором жил Шерхан
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Читайте также

Свежий выпуск
Нам предстоит совместная масштабная работа – Маулен Ашимбаев
Свежий выпуск
Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет в столице
Свежий выпуск
Базовый ресурс экономики
Свежий выпуск
В аулах станет больше отличников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]