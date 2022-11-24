Обыватель стал гражданином

Такое мнение высказали участники дискуссии, посвященной итогам внеочередных президентских выборов, организованной на диалоговой площадке TALQYLAU партии «Amanat».

Как отметила депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова, в стране наблюдается рост политической культуры. Если на парламентских выборах в 2021-м проголосовало более 7 млн человек, то в нынешнем году на референдуме и на президентских выборах – свыше 8 млн.

– Это показывает, что казахстанцы сегодня больше вовлечены в политические процессы, они понимают, что их голос важен в решении вопросов, от которых зависит будущее страны, – считает Жулдыз Сулейменова.

По мнению директора Эксперт­ного института Европейского права и прав человека профессора Марата Башимова, законодательные стандарты выборов были однозначно соб­людены, заложив тем самым фундамент для проведения последующих электоральных кампаний на высоких принципах верховенства права.

– Самый важный момент – соб­людать закон, и эту правовую культуру мы сегодня закладываем, – отметил он.

Директор Института общественной политики партии «Amanat» Мадина Нургалиева отметила три основных тренда, которые привнесли нынешние выборы в казахстанское общество. Во-первых, это рост граж­данской активности.

– Мы видим, как активно казахстанцы выражают свое отношение к текущей политической повестке, – пояснила она. – Во-вторых, растет ответственность населения за принятие решений. В-третьих, меняется отношение к власти. Отчасти результатом концепции «слышащего государства» является тот факт, что люди перестают воспринимать власть как нечто сакральное, далекое, труднодос­тижимое. И власть становится ближе, с ней можно разговаривать, дискутировать.

Член фракции «Amanat» в Мажилисе Елнур Бейсенбаев считает, что сейчас сторонникам Касым-Жомарта Токаева важно учесть мнение избирателей, проголосовавших за других кандидатов или выбравших графу «против всех». В целом это около 1,5 млн граждан, которые, как отметил мажилисмен, хотят видеть изменения в политике по развитию сельских регионов, защите прав женщин, борьбе с коррупцией.

По мнению директора департамента политической работы партии «Amanat» Руслана Алишева, прошедшие выборы – ключевой этап политической трансформации, которая заложена в реформах, озвученных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Поэтому на их итоги он предложил посмот­реть с точки зрения организатора агитационного процесса.

– Принципы, на которых была построена работа всех штабов, – открытость, конкретность, прозрачность, честность. На эти базовые ценности опирались в своей работе все участники избирательного процесса, – отметил он. – Мы провели десятки тысяч встреч и видели, что людей интересует открытый диалог, у них очень большой запрос на изменения. В итоге можно констатировать, что в ходе этой электоральной кампании сложились новые отношения внутри общества – солидарность, взаимопонимание, поддержка.

Второй вывод Руслана Алишева заключается в том, что в обществе формируется чувство сопричастности каждого казахстанца к происходящим в обществе переменам.

– Наша стратегия заключалась в том, чтобы дойти до каждого избирателя, чтобы не только услышать запрос, но и воодушевить человека на осознанное включение в строи­тельство новой страны после выборов. То есть можно сказать, мы старались создать условия для того, чтобы простой обы­ватель трансформировался в настоящего гражданина. Это и есть новый уровень политической культуры, – подчеркнул Руслан Алишев.

Третий аспект работы предвыборного штаба коалиции гражданских сил – человекоориентированность.

– Понятные и простые мессенджи нашего кандидата работали не только на избирателя – они работали на самих агитаторов, – отметил спикер. – Мы в ходе этих выборов изменились, поменяли методы работы. Это был живой диалог, который давал обратную связь. Обращаясь к казахстанцам, мы не боялись острых вопросов, поскольку у нас были ответы на них.

Все эти факторы, по мнению эксперта, привели к консолидации общества. А итоги выборов явно продемонстрировали, что казахстанцы очень трезво смот­рят на сложившуюся ситуа­цию. По их мнению, единство и сплоченность вокруг реальных реформ – это тот путь, который позволит стране с уверен­ностью смотреть в будущее.

Что касается относительно невысокой явки избирателей в некоторых крупных городах страны, то советник председателя Сената Парламента Жанар Тулиндинова отметила, что статистику эту, возможно, исправят предстоящие электоральные кампании.

– Что, если жители больших городов заняты не столько общегосударственной политической повесткой, сколько решением насущных вопросов – проблем благоустройства, доступности и качества транс­портной инфраструктуры, строительства детских садов? Возможно, мы увидим новый всплеск электоральной активности на выборах в маслихаты и Мажилис, когда придут яркие лидеры на уровне местной повестки, – спрогнозировала она.