Обзор главных событий европейского футбола

Сегодня станет известен первый финалист сильнейшего клубного первенства планеты по футболу – европейской Лиги чемпионов УЕФА.

Старый Свет находится в предвкушении сегодняшнего поединка в испанском Вильярреале, где местный одно­именный клуб будет принимать английский «Ливерпуль». Напомним, что в первой игре на прошедшей неделе британцы со счетом 2:0 уверенно обыграли «Вильярреал» на своем поле и уже одной ногой стоят в финале, который 28 мая состоится на главном стадионе Франции «Стад де Франс», вмещающем 80 тыс. зрителей.

Причем в главном матче сезона соперником «Скаузеров» может оказаться еще один английский клуб – «Манчестер Сити», с которым они ведут гонку за чемпионство и в национальном первенстве.

«Ливерпуль» открыл счет в матче на 53-й минуте, когда английский полузащитник Джордан Хендерсон выполнил подачу с фланга, а защитник «Вильярреала» эквадорец Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч в ворота. На 55-й минуте «Скаузеры» удвоили преимущество благодаря голу сенегальца Садио Мане, а потом забили еще несколько голов, которые не были засчитаны по причине офсайда, так что финальный счет так и остался 2:0.

Потрясающим получился второй поединок в Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» принимал испанского гранда «Реал». Уже к 11-й минуте «Шейхи» из Манчестера вели со счетом 2:0 благодаря голам бельгийца Кевина Де Брёйне и бразильца Габриэля Жезуса, благо что на 33-й француз Карим Бензема один мяч отыграл.

На 53-й минуте англичанин Фил Фоден сделал счет 3:1, а на 55-й бразилец Винисиус Жуниор вновь сократил отставание – 3:2. На 74-й минуте у «Ман Сити» отличился португалец Бернарду Силва, а точку в поединке поставил все тот же Бензема, забивший гол с пенальти и установивший окончательный счет 4:3 в пользу британцев.

Уже завтра в столице Испании состоится ответный поединок, и не факт, что в нем победят представители английской команды.

Кстати, на днях стало известно о том, что УЕФА рассматривает вариант изменения формата плей-офф Лиги чемпионов. В полуфинальной стадии турнира может быть введен так называемый «финал четырех» вместо привычных двухматчевых противостояний.

Подразумевается, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1⁄2 финала будет сокращено до одного. При этом полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе.

Предложение по реформе формата плей-офф ЛЧ выдвинула Европейская ассоциация клубов (ECA). Возможные изменения вступят в силу с сезона-2024⁄2025, когда количество участников самого престижного еврокубка увеличится до 36 клубов.

С минимальными перевесами завершились и полуфинальные поединки во втором по значимости клубном турнире континента – Лиге Европы, где в финал могут пройти две немецкие команды. Так, в первом матче в Германии «РБ Лейпциг» со счетом 1:0 смог переиграть гостивший у него шотландский «Рейнджерс», а в Англии «Вест Хэм Юнайтед» на своем поле уступил «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне – 1:2. Ответные поединки в этом турнире пройдут в четверг.

Единственная ничья в еврокубках – в Лиге конференций УЕФА – была зафиксирована в Англии, где местный «Лестер Сити» разошелся с миром с итальянской «Ромой» – 1:1. Зато нидерландский «Фейеноорд» устроил настоящую рубку с французским «Марселем» у себя дома в Роттердаме, вырвав победу со счетом 3:2. И здесь ответные поединки пройдут в четверг.

Ну а теперь перейдем к обзору топ-5 национальных первенств Старого Света и начнем традиционно с английской Премьер-лиги, клубы из которой, вполне возможно, пробьются во все три финала европейских турниров. Как и в Лиге чемпионов (о чем мы уже писали выше), в АПЛ за звание чемпионов бьются все те же «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые сейчас идут на первом и втором местах соответственно, набрав по 83 и 82 очка.

«Шейхи» из Манчестера удержали первую позицию, разгромив в субботу на выезде «Лидс Юнайтед» со счетом 4:0, а вот «Скаузеры» в этот же день и тоже в гос­тях с минимальным счетом 1:0 обыграли «Ньюкасл Юнайтед».

Очень много известий на прошедшей неделе было об идущем на третьем месте лондонском «Челси». Как всем уже известно, данный клуб выставлен на продажу российским миллиардером Романом Абрамовичем после того, как против него Великобритания ввела санкции из-за событий в Украине.

Главным кандидатом на приобретение известной команды является консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боули, владеющим долями в США в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольном «Лос-Анджелес Лейкерс». Между тем в пятницу заявку на приобретение за четыре миллиарда фунтов стерлингов (около пяти миллиардов долларов) подал и крупнейший британский миллиардер, глава химического гиганта INEOS сэр Джеймс Рэтклифф.

Несмотря на это, лидером в борьбе за покупку команды является все же консорциум Боули, в который также входят и такие известные предприниматели, как Ник Кэнди, Джонатан Голдштейн и Хансйорг Висс.

Разговоры разговорами, но «Челси» действительно является лакомым кусочком, о чем говорит и позиция клуба в турнирной таблице АПЛ, где он имеет на своем счету 66 очков даже после воскресного поражения в Ливерпуле от «Эвертона» со счетом 0:1.

В Испании в очередной раз чемпионом страны стал мадридский «Реал», переписавший при этом историю европейского футбола. В субботу «Королевский клуб» дома разгромил «Эспаньол» из Барселоны (4:0) и набрал 81 очко.

Столичный клуб при этом оформил самый ранний титул с сезона-1989⁄1990 – тогда он также обеспечил себе победу за четыре тура до конца первенства. Причем Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл чемпионство во всех топ-5 лигах Европы. Кроме того, нападающий Карим Бензема – главный претендент на «Золотой мяч» в этом году. В матче с «Эспаньолом» он забил 42-й гол в 42-й игре сезона. Еще один футболист столичного клуба – бразилец Марсело – завоевал 24-й трофей в составе мадридского клуба, став абсолютным рекордсменом мира по этому показателю.

«Реал», кстати, стал чемпионом Испании в 35-й раз. Это новый рекорд топ-5 лиг Европы. У ближайшего преследователя испанского «Ювентуса» – 34 победы в национальном первенстве.

На второе место в нынешнем сезоне поднялся извечный соперник мадридцев – «Барселона», которая в воскресенье дома одолела «Мальорку» со счетом 2:1 и теперь имеет в своем активе 66 очков. Тройку лидеров замыкает «Севилья», которая в пятницу на своем поле не смогла переиграть «Кадис», сыграв со счетом 1:1, и имеющая теперь на своем счету 64 очка.

В Италии чемпионскую гонку продолжают возглавлять два миланских клуба – «Милан» и «Интер», у которых соответственно по 77 и 75 очков.

1 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» «Милан» принимал «Фиорентину» из Флоренции и добился победы со счетом 1:0. Стоит отметить, что тем самым «Россонери» продлили свою беспроигрышную серию уже до 13 матчей. В последний раз миланская команда уступала в 22-м туре серии А «Специи» со счетом 1:2.

Добился победы и действующий чемпион Италии – миланский «Интер», который в воскресенье в Удине обыграл местный «Удинезе» со счетом 2:1.

За третье место непримиримую схватку ведут неаполитанский «Наполи», у которого сейчас 70 очков, и туринский «Ювентус» (69). В минувшем туре «Маленькие ослы» из Неаполя разгромили дома «Сассуоло» – 6:1, а «Старая синьора» на своем поле добилась победы над «Венецией» – 2:1.

В Германии за два тура до окончания первенства синхронные поражения потерпели уже ставшие чемпионом и серебряным призером мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия», у которых в активе так и остались по 75 и 63 очка. Баварцев на выезде разгромил «Майнц» – 1:3, а боруссцы дома в матче-триллере проиграли «Бохуму» – 3:4. В этом поединке свирепствовал самый желанный для других суперклубов Европы 21-летний норвежский нападающий-вундеркинд Эрлинг Холанд, забивший три мяча, но не спасший команду от поражения.

По 55 очков у делящих сейчас третье-четвертое места «Байера» из Леверкузена (клуб на выезде разгромил «Гройтер Фюрт» – 4:1) и «Фрайбурга» (в гостях вырвавшего победу у «Хоффенхайма» из Зинсхайма – 3:3).

Ну и два слова о первенстве Франции, где чемпионом досрочно стал парижский «ПСЖ». В пятницу «Столичные принцы» добились ничьей на выезде со «Страсбургом» – 3:3 и теперь имеют в активе 79 очков.

65 очков у идущего вторым «Марселя» (в воскресенье дома разгромленным «Лионом» – 0:3). По 62 очка у делящих третью позицию «Ренна» (обыгравшего дома «Сент-Этьен» – 2:0) и «Монако» (на своем поле победившего «Анже» – 2:0).