Обзор главных событий европейского футбола

Чемпионов ждут лишь в Англии и Италии

До окончания национальных чемпионатов ведущих европейских лиг остались считанные дни.

Очередной обзор европейского футбола начнем с известий о казахстанских командах, участвую­щих в турнирах Старого Света. Итак, еще в апреле на заседании комиссии по сертификации Казахстанской федерации футбола участники еврокубков получили допуск к евротурнирам, сообщает официальный сайт КФФ.

На состоявшемся заседании комиссии были приняты следующие решения. Первое: выдать сертификат на право участия в соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2022⁄23 года, на основании спортивных результатов по итогам чемпионата РК по футболу сезона 2021 года и соответствия всем требованиям Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА футбольным клубам «Тобол» (Костанай), «Астана» (Нур-Султан), «Кайрат» (Алматы) и «Кызыл-Жар» (Петропавловск).

Второе: выдать сертификат на право участия в женской Лиге чемпионов в сезоне 2022⁄23 года на основании спортивных результатов по итогам чемпионата РК по футболу сезона 2021 года среди женских команд и соответствия всем требованиям Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для учас­тия в клубных турнирах УЕФА футбольным клубам «БИИК» (Шымкент) и «Томирис-Туран» (Туркестан).

А теперь новость более глобальная. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил изменения формата еврокубковых турниров, начиная с сезона-2023⁄24, сообщает официальный сайт организации.

Согласно новому формату Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, с сезона-2024⁄25 в турнирах будут участвовать по 36 команд. Распределение клубов по четыре команды в каж­дой группе будет упразднено, турниры будут проводиться по швейцарской системе.

В Лиге чемпионов каждый клуб сыграет по восемь матчей против восьми различных соперников (по четыре игры дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таб­лица. Восемь лучших клубов выйдут в 1⁄8 финала напрямую, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в двухматчевом плей-офф за выход в 1⁄8 финала. Аналогичные правила будут действовать в Лиге Европы, где все команды также проведут минимум по восемь матчей, и в Лиге конференций, где команды гарантированно проведут по шесть игр.

Напомним, что нынешний сезон еврокубков практически завершен, нам осталось узнать лишь обладателей главных континентальных трофеев. 18 мая в испанской Севилье на стадионе имени Рамона Санчеса Писхуаны состоится финал Лиги Европы, где встретятся «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне (Германия) и «Рейнджерс» из Глазго (Шотландия).

25 мая в столице Албании – Тиране на «Арена Комбетаре» титул сильнейшего в Лиге конференций разыграют «Рома» из Рима (Италия) и «Фейеноорд» из Роттердама (Нидерланды).

И наконец, главным событием европейского футбола станет финальный поединок 28 мая на пригородном парижском стадионе «Стад де Франс» в рамках розыгрыша Лиги чемпионов, где сойдутся английский «Ливерпуль» из одноименного города и «Реал», базирующийся в столице Испании – Мадриде.

А теперь перейдем к обзору топ-5 первенств Европы и нач­нем, конечно же, с английской Премьер-лиги. Прежде всего хотелось бы отметить именно «Ливерпуль», который надеется выиграть, помимо Лиги чемпио­нов, и национальное первенство, а в минувшую субботу на стадио­не «Уэмбли» в Лондоне выиграл финал Кубка Англии. Здесь он встречался с еще одним знаменитым британским клубом – столичным «Челси». Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).

Решающий пенальти реализовал защитник «скаузеров» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди. Отметим, что «Челси» также принимал участие в финале Кубка Англии прошлого сезона, где с минимальным счетом уступил «Лестеру» (0:1).

Далее – о национальном первенстве. Здесь после 37 туров с 90 набранными очками лидирует «Манчестер Сити», который в субботу в Лондоне сыграл вничью (2:2) с «Вест Хэм Юнайтед» и оставил теоретический шанс «Ливерпулю» нагнать его. Впрочем, «Шейхи» из Манчестера вряд ли позволят упустить чемпионство и сделают это в последней игре сезона уже в это воскресенье на своем поле против «Астон Виллы» из Бирменгема.

«Манчестер Сити» на минувшей неделе также стал одним из главных ньюсмейкеров в области футбола, ведь он теперь уже официально купил самого желанного игрока в мире (на сегодняшний день) – 21-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда, который, кстати, ради англичан отказал знаменитым испанским клубам «Реалу» и «Барселоне». Стоимость трансфера, кстати, до сих пор не названа официально. По информации The Telegraph, «Манчестер Сити» активирует пункт об отступных Эрлинга, однако «горожан» ожидают дополнительные траты: 75 млн евро – сумма выкупа, прописанная в контракте Холанда с немецкой «Боруссией»; 125 млн евро – подписной бонус и суммарная зарплата игрока за 5 лет (именно на такой срок будет рассчитан контракт). Норвежец будет получать около 350 тыс. английских фунтов в неделю; 50 млн евро – выплаты агентам и представителям Холанда. Таким образом, «Манчестер Сити» заплатит за трансфер футболиста (включая отступные «Боруссии», выплаты агентам и зарплату игроку) от 250 млн евро.

Но вернемся к чемпионату Анг­лии. На втором мес­те в первенстве с 86 очками пос­ле 36 сыгранных поединков идет «Ливерпуль», а на третьем также после 36 игр, но с 70 очками расположился его соперник по финалу Кубка Англии – столичный «Челси».

Мы уже сообщали о том, что в Испании чемпионом страны досрочно стал мадридский «Реал», который еще 30 апреля на своем поле, разгромив каталонский «Эспаньол» – 4:0, стал сильнейшим клубом страны уже в 35-й раз. Далее «Королевский клуб» уступил другому столичному клубу «Атлетико», который рассчитывает на «бронзу» чемпионата, – 0:1, разгромил «Леванте» – 6:0, а в минувшее воскресенье сыграл вничью на выезде с «Кадисом» – 1:1.

В воскресенье стал известен и обладатель серебряных наград. 15 мая на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» местный «Хетафе» принимал «Барселону» и добился ничьей – 0:0. Благодаря этому «Барса» после 37 сыгранных туров набрала 73 очка, а у ее ближайшего преследователя – «Атлетико» – 68. Кстати, если «матрасники» проиграют 22 мая в Сан-Себастьяне местному «Реа­лу», то они могут лишиться и заветного третьего места, на которое сейчас претендует и «Севилья», у которой 67 очков. А ведь все могло решиться в то же воскресенье, 15 мая, когда в Мадриде как раз и встретились между собой «Атлетико» и «Севилья», да вот сыграли вничью (1:1) и отложили свой спор на пос­ледний тур чемпионата.

Определились уже и все участники Суперкубка Испании. В 2023 году за один из главных трофеев страны поборются четыре команды. Ими стали мадридский «Реал» (чемпион Испании), «Реал Бетис» (обладатель Кубка Испании), «Валенсия» (финалист Кубка Испании) и «Барселона» (второе место в Ла Лиге). В полуфинале турнира пройдут следующие матчи: «Реал Бетис» – «Барселона», и «Реал Мадрид» – «Валенсия».

Суперкубок Испании должен пройти в январе 2023 года в Сау­довской Аравии. Турнир проходит по новой системе четвертый год. Действующим обладателем Суперкубка Испании является мадридский «Реал», финалис­том – «Барселона». Каталонцы имеют наибольшее количество побед в турнире – 13. У «Реала» – 12. «Валенсия» побеждала в Суперкубке Испании лишь однажды (1999), а для «Бетиса» победа может стать первой.

А теперь обратим внимание на чемпионат Италии, где за один тур до окончания очередного сезона на чемпионство претендуют два миланских клуба – «Милан» и «Интер». «Милан» в воскресенье на своем поле обыграл «Аталанту» из Бергамо со счетом 2:0, при этом одержав пятую победу подряд в чемпионате и продлив беспроигрышную серию в серии «А» до 15 встреч. Но в этот же день победу одержал и его главный конкурент «Интер», который на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 3:1.

У «Милана», который лидирует в серии «А», стало 83 очка, а у «Интера», идущего вторым, – 81. В заключительном туре 22 мая «Милан» встретится на выезде с «Сассуоло», а «Интер» примет «Сампдорию». Чем же завершится эта интрига?..

Кстати, бронзовые награды досрочно завоевали футболисты неаполитанского «Наполи», которые в воскресенье на своем поле разгромили «Дженоа» из Генуи со счетом 3:0 и набрали 76 очков, опережая на 7 очков идущий следом за ним туринский «Ювентус».

В субботу официально завершился чемпионат Германии. Победителем первенства стала мюнхенская «Бавария», в пос­леднем туре сыгравшая вничью с «Вольфсбургом» – 2:2. «Серебро» Бундеслиги у дортмундской «Боруссии», обыгравшей напоследок «Герту» из Берлина – 2:1. А замк­нул тройку лидеров «Байер» из Леверкузена, дома одолевший «Фрайбург» – 2:1.

Во Франции в ближайшие выходные также завершится чемпионат, и здесь чемпион извес­тен – им досрочно стал столичный «ПСЖ». А вот борьба за «серебро» и «бронзу» продолжается. На оставшиеся медали претендуют «Монако» и «Марсель», у которых по 68 очков, а также «Ренн» с 65 очками. Парижане в предпоследнем туре на выезде разгромили «Монпелье» – 4:0, монегаски дома одолели «Брест» – 4:2, а вот марсельцы проиграли в гостях «Ренну» – 0:2.