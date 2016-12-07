Экономика
ОБЗОР: Платные медицинские услуги подорожали на 15% за год в Казахстане
В Казахстане в ноябре замедлился инфляционный процесс, рост цен на потребительском рынке составил 8,7% против 12,8% в ноябре 2015 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на обзор от аналитической службы Energyprom.kz.

Согласно проведенному анализу, больше всего подорожали непродовольственные товары – на 9,8% (год к году). Продовольственные товары выросли в цене на 9,1%, услуги – на 7,4%.

В ноябре 2016 года индекс потребительских цен (ИПЦ) к ноябрю 2015-го по всем группам товаров и услуг составил 108,7%. Для сравнения, годом ранее показатель достигал 112,8%.

Некоторое замедление роста цен эксперты объясняют "обузданием инфляции и уравновешиванием рынка на фоне стабильного тенге" и тем, что именно осенью прошлого года наблюдался максимальный скачок цен, в сравнении с которыми показатели текущего года – более благоприятны.

Впрочем, ИПЦ за весь период с января по ноябрь 2016-го к аналогичному периоду годом ранее составил 15,2%.

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Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (плюс 9,1% к ноябрю 2015-го).

В сегменте непродовольственных товаров наибольший рост наблюдается для предметов домашнего обихода и бытовой техники – плюс 10% за год.

В сфере платных услуг сильнее всего подорожало здравоохранение (+14,8% год к году) и ЖКХ (+9,3%).

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В региональном разрезе наибольший рост цен по всем группам товаров и услуг отмечен в Астане – плюс 10,8%. Также именно в столице сильнее всего подорожали продтовары (сразу +14,2%) и непродовольственные товары (+12,8%).

Платные услуги сильнее всего подорожали в Алматинской области (+12,5%).

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