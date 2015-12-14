Обзор: Слово Президента

В интервью,
данном тележурналистам Ерлану Игисинову и Бейсену Куранбеку, Глава государства Нурсултан Назарбаев ответил на целый ряд актуальных и важных вопросов, волнующих казахстанцев. Елбасы традиционно затронул множество тем: от мировой экономики и геополитики – до соблюдения диеты. От конкретных ответов на вопросы сохранения пенсионных и прочих вкладов – до философских размышлений о казахском социуме. Kazpravda.kz
приводит небольшой обзор с неформального общения Президента с представителями СМИ.
Это интервью стало уже четвертым большим "медиавыходом" Елбасы в менее чем месячный срок. Определенные тезисы Нурсултан Назарбаев ранее уже озвучивал: на расширенном заседании
Правительства, в Послании народу Казахстана
и совсем недавно – во время национального телемоста,
когда было запущено 18 новых индустриальных проектов. Времена сейчас сложные, и данная активность объясняется тем, что казахстанское население ждет успокаивающих слов именно от Елбасы, пусть поколение болашаковцев и "40-летних членов Правительства
" и отличается высокими управленческими навыками.
Президент в очередной раз подчеркнул, что, несмотря на непростое положение в экономике, ситуация в стране стабильная (и это главное), и государство будет выполнять свои социальные обязательства, в виде повышения зарплат бюджетникам, пенсий и пособий.
Елбасы привел
показательные статистические данные, говорящие о неплохой реализации индустриальных госпрограмм: "С 2010 года введено 890 предприятий; на них было затрачено 3,8 триллиона тенге. (…). Но произвели продукцию на 5,3 триллиона. То есть это было абсолютно оправдано".
В другой важной теме – пенсионных вкладов
– Президент объяснил озвученное им во время Послания народу Казахстана решение о выводе ЕНПФ из-под управления Национальным банком. Ключевые слова здесь "беспокоиться не надо", "обеспечить сохранность" и "государство 100 процентов за них будет отвечать".
Темпы проходящей сейчас кампании по легализации Президента явно не устраивают, и тем казахстанцам, которые в свое время вывели капиталы за рубеж или не решаются вытащить их из-под матрасов, Глава государства в который раз гарантировал финансовую амнистию и призвал
их вложить эти средства в казахстанскую экономику. Иными словами, Нурсултан Назарбаев предлагает нуворишам воспользоваться – пока не поздно – возможностями, которые сейчас открываются (ведь кризис это и всегда большие перспективы), напоминая, что он знает про каждого нашего состоятельного соотечественника.
Это – прямой месседж казахстанскому олигархату. В 90-е этот класс экономически активных деятелей занимался первоначальным накоплением капитала, в 2000 вышел на принципиально иной уровень развития, во время кризиса 2008–09 годов государство пришло им на помощь, выделив значительные субсидии для аффилированных с "новыми казахами" банков и других финансовых структур. Теперь же, когда, по утверждению самого Президента, настал кризис, которого еще не бывало, настал черед отплатить стране, которая создала им все условия для обогащения. Отдать, так сказать, священный долг Родине.
К словам Президента необходимо добавить, что, по одним лишь официальным данным, за последние 20 лет из Казахстана в оффшорные зоны было выведено
140 млрд условных единиц.
Елбасы предлагает увидеть возможности и там, где пока наблюдаются одни расходы. Беседа с Нурсултаном Назарбаевым анонсировалась как откровенная, и постоянно задаваемый на кухнях вопрос: "Зачем траты на ЭКСПО, тем более сейчас?" – в итоге прозвучал. Ответ был весьма содержателен: "Я не жалею
об этом решении. Сейчас в Париже весь мир обсуждает вопрос изменения климата (21-я Конференция по изменению климата – Прим. ред.), и ставится задача уменьшения выбросов (…). На ЭКСПО все принесут весь свой опыт, мы увидим, что делается в мире. Мы постараемся свой опыт показать, сделать, что мы можем в наших широких степях, полях, где и ветер гуляет и солнца много. Мы еще чуть-чуть только начинаем работать, успехи у нас тоже есть, поэтому это – один из пунктов научно-технического прогресса".
Далеко неспроста главной темой ЭКСПО-2017 стала именно "зеленая" экономика. Напомним, Казахстан получил право на проведение международной выставки в "жирные" времена, когда баррель нефти стоил свыше 100 у. е, и никто не помышлял о столь значительном падении цены на углеводороды. А учитывая произошедшие на Парижском климатическом форуме воистину революционные для всей планеты договоренности о сокращении добычи ископаемого топлива, остается лишь поразиться дальновидности разработчиков программы ЭКСПО-2017.
В своем интервью Глава государства неоднократно произнес слово "независимость". И во время ответа на набивший всем оскомину вопрос про гипотетическую единую валюту ЕАЭС
("Мы никому не отдадим своего политического суверенитета. Независимость – наша главная ценность"), и говоря о памяти Желтоксана
("Независимость мы готовы отстаивать всегда"), и, наконец, в размышлениях про саму сущность казахов ("Независимость, сила казахов заключается в единстве").
Главный государственный праздник Казахстана наступит уже через два дня. Несомненно, что в своих поздравительных речах Елбасы отметит как основные достижения страны за последние четверть века, так и совершенные в текущем году шаги по укреплению государственности и суверенитета.
Мы ждем.