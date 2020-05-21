Очаги распространения саранчи выявили на юге Казахстана

На юге Казахстана выявили первые очаги распространения Мароккской саранчи, которые в настоящее время уничтожают. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщалось ранее, в 2020 году в республике ожидается распространение стадных и нестадных саранчовых вредителей на 824 тыс. га.

"Согласно этим прогнозам, Министерством сельского хозяйства РК с прошлого года проведена масштабная подготовка к мероприятиям по борьбе с сельхозвредителями. В частности, из республиканского и местных бюджетов выделены 1,5 миллиарда тенге, на которые закуплены препараты различных групп пестицидов, а также услуги по химобработке всей прогнозируемой площади", – говорится в сообщении.

Специалисты МСХ отмечают, что в ходе поиска очагов саранчовых вредителей при помощи GPS-навигаторов и трекеров по всей республике планируется обследовать около 40 млн га.

"Первые защитные мероприятия начались в южных регионах республики с 10 апреля. В Туркестанской и Жамбылской областях на 143 тыс. га была обнаружена Мароккская саранча. К настоящему моменту обработано более 67% заселенной ими площади", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в других регионах химическая обработка начнется по мере выявления очагов распространения саранчовых вредителей. На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования. Об этом специалисты МСХ РК заранее договорились с коллегами из РФ, Китая и Узбекистана.

