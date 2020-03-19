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Очаги заражения коронавирусом определили в Алматы: продукты и медикаменты будут доставлять на дом
Накануне члены регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова проверили готовность городских структур к исполнению алгоритма действий в зоне очага заражения коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РСК Алматы.   

По всему внешнему периметру города Алматы выставлено 27 блок-постов. Вместе с тем в городе определены зоны очагов заражения, где проводится дезинфекция и принимаются меры санитарно-эпидемиологического контроля.

"В городе имеются очаги заражения коронавирусом. Главная задача – разорвать цепочку заражения, выдержать режим карантина, не допустить распространения вируса в городе и его экспорта в другие регионы", – отметил заместитель акима Ержан Бабакумаров.

Локализация очагов заражения будет проводиться совместно с силами правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, медицинских организаций, акиматов районов и КСК. На период карантина, который составит не менее 14 дней, жителям зоны очага необходимо будет самоизолироваться. В зонах очага заражения будут установлены контрольно-пропускные пункты. Предусматривается ограничение передвижения внутри карантинной зоны.

Сотрудниками медицинских служб будет проводиться мониторинг состояния здоровья лиц, проживающих в зоне очага.

В зоне очага будет обеспечена работа магазинов и аптек, обслуживание карантинированных квартир/домов закрепленными социальными работниками по их обслуживанию (доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости, оплатой коммунальных услуг, кредитов и т.п.), подключением медицинских и аварийных служб по необходимости.

Кроме того, районными акиматами будет оказана помощь лицам, входящим в социально-уязвимые группы населения.

Районным акиматам также поручено проводить разъяснительную работу среди горожан, проживающих в зоне очага, о возбудителе коронавирусной инфекции и рекомендуемых мерах. Для этого представители районных акиматов совместно с КСК, социальными работниками будут проводить дворовой обход территории.

Вместе с тем с учетом сложности в контроле коронавирусной инфекции жителям зон очагов COVID-2019 необходимо соблюдать режим самоизоляции согласно постановлению главного государственного санитарного врача г. Алматы.

Гражданам, контактировавшим с больными коронавирсуной инфекцией, необходимо:

– соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы);

– самостоятельно проводить наблюдения за состоянием здоровья всех членов семьи;

– в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) вызвать бригаду скорой помощи на дом.


Жителям города Алматы рекомендуется:

–строго соблюдать режим чрезвычайного положения согласно указа Президента и постановления акима города Алматы;

– без необходимости не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом;

– следить за состоянием своего здоровья и членов семьи;

– в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) применять услугу вызова бригады скорой помощи (участкового врача) на дом;

– для приобретения продуктов питания и лекарственных средств пользоваться только торговыми точками и аптеками, определенными акиматами районов внутри квартала.

Ранее, решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК на территории города Алматы введены дополнительные ограничительные, профилактические и противоэпидемиологические меры в городе Алматы. С 00.00 часов 19 марта 2020 года в Алматы введен карантин с осуществлением масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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