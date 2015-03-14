Свежий выпуск Очарованье русского романса Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Незабываемая встреча с одним из самых любимых жанров музыкального искусства порадовала ее участников живой музыкой и удивительными по красоте и глубине произведениями.

– В любую эпоху романс вызывает у слушателя ассоциации с его собственными переживаниями, – говорит организатор вечера Елена Московская. – В их основе – любовь к родной земле, окружающей природе и, конечно же, человеку, к которому испытываешь глубокое личное чувство.

В исполнении членов ретро-клуба «Эхо», в том числе дебютантов Кристины Насоновой, Мурата Кайшимова, Любови Феофановой, Владимира Путилина, Натальи Яковлевой, Тамары Ананьевой и Елены Коренковой, прозвучали известные романсы «Отговорила роща золотая», «О, жизнь без завтрашнего дня», « Как хороши, как свежи были розы», «Клен ты мой опавший», «Романс о романсе» и многие другие.



