Очарование Кошкаратой

Историческое ядро

Местная речушка Кошкарата как-то сразу запала мне в душу. Первое время после переезда в Шымкент я шла к ней чуть ли не ежедневно. Она напоминала мне Десну, на берегу которой я выросла.

Это так здорово, когда рядом вода! Она способна развеять грусть, а городу придать особый колорит и даже шарм, да и далеко не каждый город может похвастаться рекой.

Собственно, своим рождением южный город обязан Кошкарате, вода которой в любое время года имеет одинаковую температуру и славится целебными свойствами. Знали ли об этом наши далекие предки, остановившиеся пару тысячелетий назад у реки, питающейся родниками, чтобы передохнуть после долгого пути?.. Достоверно известно лишь то, что после привала они остались здесь навсегда, основав новое поселение.

А почему бы и нет? Вот он – источник вкуснейшей воды. А там, на левом берегу – привлекательная возвышенность. Чем не место для крепости, надежно защищающей от набегов? Ко всему еще – мягкий климат и зелено вокруг, куда ни кинешь взор. Название новой стоянки, а потом и города, напрашивалось само по себе: Шымкент – зеленый город. Его производные «чим» или «шым», означающие «трава», «дерн», и «кент» в переводе с иранского – «город, или селение» – говорят сами за себя.

Древнее городище с одноименным названием расположено в самом центре современного мегаполиса и даже сегодня занимает порядка четырех с половиной гектаров. Археологические исследования не просто дали ответы на вопросы об истории его зарождения и развития, но и позволили историкам заявить, что Шымкент – единственный город в Казахстане, сумевший сохранить историческое ядро.

Сейчас на месте бывшей цитадели развернулся Музей под открытым небом, позволяющий перенестись на несколько веков назад. Воссозданные семимет­ровые крепостные стены на древнем городище помимо эстетической и исторической имеют вполне практическую цель, являясь прогулочной площадкой, с которой открывается великолепный вид на город.

С цитадели хорошо просматривается Старый город, короткие кривые улочки которого и сейчас повторяют древние очертания. А если учесть, что местами сохранились саманные дома и глинобитные дувалы, то запросто, прогуливаясь по Старому городу, можно мысленно перенестись на пару-тройку веков назад.

Городище предложили включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Шымкентцы надеются, что так и будет. Ведь Генеральная конференция ЮНЕСКО­ празднование 2200-летия Шымкента добавила в календарь памятных дат, а Международный комитет по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма включил памятник истории и археологии во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности.

Вот эта улица,

вот этот дом

Практически прежней осталась и улица, берущая начало у основания холма древнего городища и Кошкараты. За более чем столетнюю историю она сохранила без изменений свою трассировку и квартальную планировку, заложенные в генеральном плане 1904 года. Когда-то улица Вознесенская, названная по имени священника Димитрия Вознесенского, построившего на ней на личные средства в 1875 году народное училище, являлась главной улицей в новой регулярной части города.

В начале нынешнего года историческое здание снесли, объяс­нив это его ветхостью. Ценители истории и архитектуры возражали против такого исхода, но прекрасно понимали, что власть не изменит свое решение. Шансов дожить до 150-летнего юбилея у строения не было, потому что располагавшаяся в нем престижная школа давно уже не вмещала всех желающих здесь учиться.

Ну да, Шымкент теперь – город-миллионник, и неудивительно, что с увеличением численности населения здесь не хватает ни школ, ни жилья. Статус города республиканского значения открывает новую страницу в его истории и дает огромные возможности для развития.

Строительство прямо-таки кипит в Шымкенте, который все чаще называют мегаполисом. Колоссальные перемены везде: возводятся новые театры и музеи, устанавливаются памятники и малые архитектурные формы, ввысь поднимаются жилые массивы, отправив на свалку истории и установку о недопустимос­ти строительства домов выше девяти этажей.

Комфортом и уютом наполняют зоны отдыха, парки и скверы. Город с ранней весны и до зимы благоухает цветами. Клумбы, которые ландшафтные дизайнеры зачастую разрабатывают в виде национальных орнаментов, добавляют ярких красок и восточного колорита.

Тихим и уютным, утопающим в зелени провинциальным городком, в котором прошло детство старшего поколения большинства жителей, Шымкент уже точно никогда не будет. А вот восточный колорит, душевное тепло и радушие местных жителей – из разряда вечных ценностей. Они не меняются, их стараются привить с колыбели. Молодежь с готовностью и без напоминания уступает место в автобусе, здесь чтят народные традиции, с размахом отмечают праздники, устраивая концерты на открытых площадках. И как отплясывают! А какие звучат голоса!

Люди солнца

Шымкентцы заложили прекрас­ную традицию: щеголять в нацио­нальных костюмах, создавая тем самым еще одну изюминку городской субкультуры. Это предмет особой гордости местного населения. И надевают казахский национальный костюм не обязательно в праздничные дни или по какому-то торжественному случаю. Отметим, что изумительной красоты наряды к лицу людям разных национальностей.

Город притягивает к себе не только историей, богатой этнической культурой, бережным отношением к традициям, массовыми фестивалями, но и теплым климатом. Пребывание в нем комфортно в любое время года, учитывая теплые мягкие зимы.

На берегу моей любимой Кошкараты круглый год собираются купальщики. Летом реку оккупирует детвора, а зимой родниковый исток во власти моржей, утверждающих, что ледяная вода помогает им поддерживать хорошее настроение, избавляет от депрессии и заряжает позитивом.

Радушие, широту души и гостеприимство шымкентцы объяс­няют изобилием солнца. А оно тут светит триста дней в году! Напитавшись теплом, люди излучают доброту и с удовольствием делятся ею с приезжими.

О Шымкенте и его жителях отзываются только в превосходной степени. А еще здесь не только тепло, но и очень вкусно. Запах плова, готовящегося в казане на открытом костре, или тандырной самсы не дает пройти мимо, даже если ты совсем не голоден. Я и сейчас, как во время адаптации в Шымкенте, не могу спокойно реагировать на эти умопомрачительные запахи. Уже вроде бы и с калориями лишними надо бороться, но как магнитом тянет к горячей с пылу-жару лепешке. Есть ее, обжигающую руки, страшно вредно, говорят диетологи, но до чего же вкусно!

Наш город – сплошное кулинарное наслаждение, что для местных жителей, что для приезжих. Десятки кафе предлагают отведать восточную кухню и не только. Шымкент – многонационален, и этническое разнообразие хорошо видно не только по меню, но и оформлению залов, создающих приятную атмосферу гостеприимства.

Туристов повсеместно встречают симпатичные кафе, столики в которых выплескиваются на тротуар, и запросто можно решить, что ты где-нибудь в Европе или попал в приморский город. К слову, Кошкарата, ставшая в определенной степени родоначальницей города, теперь вполне может сойти за набережную. Когда русло реки очистили, а берега одели в камень, она стала популярным местом прогулок для горожан и гостей.

Вода создает неповторимую ауру, с готовностью разделит радость и смоет горе. Поэтому тут всегда так многолюдно. Согласитесь, все мечтают жить на берегу реки. Но не всем посчастливилось так, как нам, шымкентцам.