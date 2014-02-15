Очарование танца со львами

Номер «Саджа норым», в переводе с корейского означающий «Танец со львами», занесен в список нематериального духовного наследия ЮНЕСКО. Его исполнила фольклорно-этнографическая группа «Самульнори» (обладатель Гран-при Международного фестиваля корейского искусства) Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии и артисты драмы. Костюмы для этого древнего танца специально привезли из Кореи, а артистов обучали мастера из Страны утренней свежести.

Почетный гость торжества – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РК Пэк Чухен сказал, что искренне рад встречать Новый восточный год на древней земле Казахстана.

– Мне выпала почетная миссия быть своего рода связующим звеном между нашими странами, уверен, что в новом году нас ждут новые успехи в сотрудничестве, – добавил посол и пожелал казахстанцам принимать активное участие в развитии взаимоотношений между Казахстаном и Республикой Корея.

Сольналь, или Новый год по лунному календарю, – один из самых популярных корейских праздников. В этот день принято всей семьей собираться в доме старшего родственника и накрывать праздничный стол. Утром в сольналь обычно едят специальное блюдо токкук – суп с рисовыми клецками. Кстати, в фойе театра по этому случаю была представлена выставка национальных блюд.

В честь праздника Корейский театр подготовил театрализованное представление «Соль юхыи». По сценарию сказочное действие происходило одновременно в древней Корее и современном Казахстане, а судьбы принцессы и принца и современных юноши и девушки силою колдовства Шаманки (актриса Антонина Пяк) оказались тесно переплетены. Но несмотря на злые чары, в новогоднюю ночь их заветное желание осуществилось. И молодые люди, с достоинством пройдя испытания, нашли свою любовь!

В новогодний вечер выступили и творческие коллективы Алматинского корейского национального центра – ансамбль «Пидульги» и народный хор «Родина». А артисты театра представили новые композиции на корейских барабанах (специально написанные главным дирижером Георгием Юном) и новые танцевальные номера. Вокалисты театра – Зоя Ким, Илона Тен, квартет «Премиум» и маленький дебютант – семилетний Данила Юн, украсили праздник песнями на корейском, казахском и русском языках. В это время на сцене, словно огромные бабочки, порхали разноцветные веера танцовщиц, без которых трудно представить корейский танец. Яркие костюмы, веера, шарфы и национальные инструменты – все это придавало неповторимое своеобразие и чарующую красоту корейской хореографии.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА