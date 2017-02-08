Очарование Великим шелковым путем Статьи 880 Яцек Палкевич, автор проекта «Большой Шелковый путь-2017»

Эксклюзив от Марко Поло

История, длиною в полторы тысячи лет, не утратила своего очарования даже в эпоху глобализации. Какие же мысли рождаются от двух поражающих экспрессией простых слов – «шелковый путь»?



Американский историк Джеймс А. Милвард считает, что шелковый путь – это «романтическая и импозантная концепция метафоры». Это далекие и экзотические страны, давно исчезнувшие империи, караваны верблюдов, знойные пустыни, мусульманская архитектура Бухары. Связующее звено между разными цивилизациями и культурами, важная артерия для торговли и перемещения религий и идей.

И наконец, шелк, порождающий желание, символ богатства, на который в Европе никогда не ослабевал спрос. Шелковый путь – все это и еще многое другое.



Однако надо помнить, что шелк никогда не был главным товаром, которым торговали на этом пути. Сам путь – своеобразная система многосторонних связей по меньшей мере между сотней торговых цент­ров, столиц разных стран и важных княжеств – не был единственной дорогой обмена, соединяющей с III в. до н. э. до XVII века государства Ближнего и Среднего Востока. Он часто разветвлялся, отклоняясь на юг или на север. Стоит знать, что под конец Средневековья одно ответвление пути доходило до Вроцлава и Кракова. Из Вроцлава товары сухопутным путем и по рекам попадали в Липск, а потом – до портов Любека и Амстердама. Из Кракова – по Висле в сторону Гданьска. По обратной дороге из Польши вывозили огромное количество зерна, соль и цветные металлы.



По этой причине правильнее было бы говорить о трансазиатском торговом пути во множественном числе, то есть о шелковых путях. Торговля не проводилась между двумя крайними точками. Обычно товар покупали, продавали или меняли в оазисах или больших цент­рах, находящихся между собой в нескольких сотнях километров. А на больших базарах торговали всем – от жемчужин, благовоний, красок, золота, бумаги до ремесленных товаров, слоновой кости, шкур экзотических животных, хлопка, льна или дорогих тканей.



Рождению легенды о Великом шелковом пути способствовал бест­селлер «Книга о разнообразии мира» Марко Поло. Ее небывалая популярность доказывает, как велики были в те времена интерес и восхищение чем-либо новым, неизвестным. Для Европы Китай считался terra incognita. Книга, состоявшая из смешения различных хроник об отдаленных странах и незнакомых народах, историко-географического трактата, впечатлений о путешествии, являлась тогда уникальным источником знаний. О правдивости знаменитого путешествия спорили историки и исследователи, обращая внимание на литературные несоответствия и упущения. Рассказы путешественника так были полны волнующих событий и описаний, что люди, которые и носа из дома не высовывали, принимали их с недоверием. Друзья умоляли Марко Поло исправить текст, «чтобы он был более достоверный», но он ответил, что это едва половина того, что он действительно видел во время 17-летней службы при дворе великого хана. Его самые верные защитники родом из Поднебесной. И хотя первый западный автор, описывающий эту страну, дождался перевода только в 1913 году, китайцы считают его одним из своих героев…



Дорога открытий



Благодаря обмену и торговле, стремлению удовлетворить экономические нужды европейского общества расширялся географический горизонт и продвигалось развитие цивилизации. Пионерами открытий были именно купцы. Не только потому, что со времен Александра Македонского информация греков о Востоке доходила только до Тигра и Евфрата. Возможностью для ее расширения стал знаменитый поход Александра Великого в IV в. до н. э. Он стал не только самым замечательным военным успехом в мировой истории, но и оказался плодотворным в исследовательском плане, дав начало новой эре географических открытий.



Первыми на путь далеких походов вступили в средние века итальянские города, в основном Венеция, которая с IX века была посредником в торговле между Западом и Востоком. Во время крестовых походов ей удалось овладеть рядом городов в Сирии и на Балканах, что позволило получить большой доход с торговли и принесло исключительный экономический и политический расцвет. Можно представить, что какой-то отважный земляк Марко Поло, вдохновленный славой его путешествия, убедил двух своих друзей из купеческой среды отправиться в далекий поход на Восток. Дело было не только в торговом интересе. Это свидетельство глубокой потребности человека в познаниях и открытиях, в определенном смысле предназначении, описанном в антич­ном эпосе «Одиссея», главный герой которого – человек странствующий, первый путешественник, который в странствии, полном приключений, бросил вызов неизвестности.



Венецианские «герои» выбрали сухопутную дорогу на Константинополь, хотя легко могли доплыть до Александрии морским путем. Они должны были добраться до Дамаска, где брал начало Шелковый путь. В течение многих веков город в арабском мире имел репутацию цент­ра цивилизации и утонченности. На рынке, по соседству с которым действовали таможни, заведения переводчиков, обмена, снарядили караван, закупили товары для китайского рынка, сделали запасы еды, оружия, палаток, воды, корма для животных и других необходимых в дороге вещей. Наняли хорошо вооруженных стражников для охраны, нашли проводника. Спустя два месяца двинулись в сторону Багдада и Тегерана – хорошо известных центров античной цивилизации и международных рынков.



Первый этап закончился в пустыне Сирийской Пальмиры, которая некогда обогатилась от взимания налогов от проезжавших купцов и за пользование водой. Потом был Багдад, самый, возможно, богатый город мира с множеством мечетей и мусульманских мавзолеев. И первый контакт с убийственной жарой. Там они посвятили две недели на восстановление сил и посещение оптовых складов на Тигре.



Караван разбивал на ночь лагерь в случайных местах, но часто пользовался придорожными постоялыми дворами, караван-сараями. Чаще всего это были каменные строения с караульными башенками, в которых находились места для ночлега, кухня, склады и загоны, где вьючные животные могли отдох­нуть. В трактире за соседними столами питались купцы из Персии, Греции, Армении, Сирии, Бактрии или Индии.



Очередной этап, очередная пустыня – это Кара-Кум, о которой идет молва, что летом там так жарко, что даже мухи перестают летать в страхе, что у них высохнут крылья. (Я был там в свое время. Помню, что ослепительное солнце и убийственный зной представляли истинное мучение, я осознавал собственную никчемность. Столбик термометра показывал 38 градусов, вдобавок горячие порывы ветра стегали нещадно, лишая организм остатков жидкости. Все тело болело от неустанной езды в твердом седле. Мои сотоварищи выглядели сидящими неподвижными мумиями с притупленным взглядом и неподвижными лицами, на которых выражалась нечеловеческая усталость. Спустя неделю мы достигли пульсирующего жизнью Мерва. Это самый древний и лучше всех сохранившийся коммуникационный узел на Шелковом пути. Мы могли купаться и пить без ограничения. Дополнением благодеяния гостиничного кондиционера и холодного пива была чашка эспрессо.)



Потом на пути наших венециан­цев оказалась Бухара, которая удивила путешественников своим архитектоническим великолепием. Через какое-то время нужно было покинуть широкие, плодоносные равнины, подобно золотому ковру, покрытые бесконечной хлебной нивой, чтобы добраться до легендарного Самарканда, где беспощадный тиран Тамерлан вознес прославляющий самого себя один из самых эффектных архитектурных ансамблей ислама. Можно представить, какое впечатление оказала на путешественников совершенно иная цивилизация: сокровища архитектуры, узкие, извилистые улочки, громкая арабская музыка, восхитительные цветные мозаики. И конечно, многолюдная, бьющая ключом жизнь базаров, полных тканей, ковров, керамики, в ценах значительно низших, чем на средиземно­морских рынках.



Дальнейшая дорога проходила по монотонным бескрайним степям, где, как писали летописцы того времени, «путешественникам неустанно сопутствуют такие густые клубы пыли, что не разрешают забыть об одиночестве и беспокойной тишине». Расслабляющим оказался проезд через плодородные земли Ферганской долины, в конце которой лежит Ош, один из первых развитых центров на Шелковом пути.

Продвигаясь дальше на восток, приходилось переправляться через бурные, глубокие реки, наполняю­щиеся водой от тающего в горах снега. Наконец, купцы попрощались с равнинами, чтобы преодолеть труднейший на всей трассе барьер – величественный, достигающий небес горный пояс Тянь-Шаня. Начался опасный многодневный поход через дикую неприветливую местность. Давали о себе знать не только сильные морозы, но и вызывающие головокружение висячие мосты, «адские пропасти», коварные переходы, где, чтобы не упасть в пропасть, нужно было передвигаться спиной вдоль отвесной стены. И при этом помогать на узких тропинках животным. Проходили не более нескольких километров в день.



Перевал Иркештан на высоте почти 3 км над уровнем моря тоже не поскупился на неприятные сюрпризы, потому что переход был засыпан лавиной и неожиданным снегопадом. Но с этого места дорога спускалась уже полого вниз до Кашга­ра. Там жили уйгуры, которые недавно приняли ислам. Путешественники всегда восхищались местными женщинами, их очень выразительными лицами, высокими скулами, кожей, редкой красоты глазами от миндального до зеленого цвета. В далекие времена именно отсюда предпочитали брать наложниц для китайских императоров. (Когда 20 лет назад я был в этом месте, на тракте, где некогда двигались караваны верблюдов, тянулись бесконечные колонны грузовиков с товарами для базаров Кыргызстана и дальше – до Узбекистана или Афганистана. Дух древних времен я ощутил на ошеломляющих базарах в Кашгаре. Это слепо вьющийся лабиринт тысяч палаток с туалетными наборами, рисом, фруктами, подделками Nike и Adidas, пиратскими дисками DVD и электроникой, сделанной в Китае. Транспорт не отличался от прежних времен – тележки, запряженные ослами, мужчины, несущие на плечах огромные мешки, а рядом – мотоциклы и такси. Оптовики и индивидуальные покупатели, узбеки, таджики и киргизы, русские и китайцы – все на фоне традицион­ного спора о цене. Добавлю еще: полтора века назад Кашгар был важным центром Большой шпионской игры, скрытого соперничества Британской империи и царской России в военном и экономическом превосходстве в Центральной Азии. Это 100 лет интриг, попыток по­влиять на передел границ в регионе, необъявленная тайная война, сбор шпионской информации, заключение союзов с целью создания буферных государств, сеть платных информаторов…)



Преодолев горные перевалы, тройка наших героев добралась до обширной низины Таримской впадины, в центре которой лежит негостеприимная пустыня Такла-Макан, окруженная самыми высокими горами в мире. Пустыню следовало обогнуть, проходя через сеть городов-оазисов по северному или южному краю.



Спустя два года путешествие закончилось в Сиане – давнишней столице Китая, которая являлась восточными воротами Шелкового пути. После продажи всех запасов венецианцы смогли насладиться заслуженным многомесячным отдыхом. Затем наступило время покупки благородных камней, фарфора, приправ, лаковых изделий, и прежде всего шелка. Нагруженные богатствами Центральной Азии путешественники были готовы двинуться в направлении Европы…



Известный торговый путь переживал свои взлеты и падения. Его упадок наступил в Средневековье. Арабы овладели огромными просто­рами Азии. Османские турки уничтожили остатки Византии, блокируя доступ к Ближнему Востоку и Центральной Азии, что послужило причиной поисков европейцами менее безопасного морского пути. В XVI веке морской транспорт оказался не только более безопасным, но и более быстрым и дешевым. Вдобавок Китай «спрятался» за построенной фортификационной системой Великой Китайской стены. Впрочем, некоторые местные отрезки Шелкового пути действовали еще долгое время.



Век XXI: путешествия продолжаются



Шелковый путь – это не только купечество, не только форма средневековой глобализации, но самая древняя и долгая цивилизация, смешение историй, искусства, культуры, дорога, по которой странствовали идеи и открытия. Сегодня дух неспокойной истории легендарного тракта – важная часть истории человечества. Достаточно вспомнить заманчивые названия – Бухара, Самарканд, Хива, центры империи Александра Великого и Тамерлана. Неудивительно, что в 2014 году сокровища той эпохи внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить их для потомков.



На пути, насчитывающем 5 000 км и ведущем из Сианя до Тянь-Шаня через Китай, Кыргызстан и Казахстан, существуют 33 редких туристических объекта: дворцовые комплексы различных империй, древние торговые фактории, крепости, буддийские храмы, навигационные башни, фрагменты Великой Китайской стены.



Дух Великого шелкового пути не умер. Три года назад правительство Китая выдвинуло эпохальный концепт One Belt One Road – «Один пояс – один путь», предусматривающий создание двух торговых путей: сухопутного – Экономического пояса Шелкового пути и морского – Морского Шелкового пути, проходящих как через Цент­ральную Азию, Россию, Польшу, так и страны Юго-Восточной Азии, Индию, Иран, Африканский Рог, Балканы. Маршруты используют новые. Или модернизированные транспортные инфраструктуры, сети высокоскоростных железных дорог, современные трассы, аэропорты, морские порты.



Именно в связи с историческим значением Шелкового пути и инициативой «Один пояс – один путь» я организую экспедицию «Новый шелковый путь-2017» (www.silkroad-2017.com). Проект под патронатом министра иностранных дел Польши, при поддержке государственных структур других стран, Русского географического общества и Информационного агентства ТАСС собирается продвигать идею интенсификации хозяйственно-торговых отношений в свете адаптации к предстоящему глобальному будущему.



Его целью является укрепление взаимоотношений со странами Азии в области культуры, истории, экономической и туристической привлекательности, доверия и уважения между народами. Данный проект – платформа для широкого международного сотрудничества на всем маршруте – от Китая до Польши, через Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Россию и Беларусь. Проект, несомненно, привлечет внимание и к Великому шелковому пути как к всеобщему историческому наследию.



НАША СПРАВКА

Яцек Палкевич – польский репортер-исследователь, член Королевского географического общества в Лондоне. Бывал на всех широтах Земли, неутомимо добывая документальные свидетельства культуры исчезающих этнических меньшинств. B 1996 году совершил последнее географическое открытие века – определил точное местоположение истока Амазонки. Пересек Атлантический океан в спасательной шлюпке. Oсновал первую в Европе Школу выживания. Автор 30 книг.



