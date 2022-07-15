Очарованный звуками домбры

Мало кто знает, но жизнь известного жамбылского художника Казыма Аманкосова тесно связана с… народной музыкой.

Как выяснилось, член Союза художников Казахстана занимается не только живописью. Спектр его интересов довольно широк. С раннего возраста его привлекало буквально все, что связано с искусством. Но в первую очередь он был очарован национальными мелодиями.

В детстве живописец часто слышал звуки домбры. По его словам, тогда этот музыкальный инструмент был практически в каждом доме, и он буквально околдовал Казыма своей оригинальностью.

– В 1970-е годы было популярным играть и петь под домбру, – вспоминает Казым Аманкосов. – Когда мой брат был студентом, он тоже оказался в числе поклонников традиционного музыкального искусства и часто проводил время в компании друзей, которые любили исполнять произведения в жанре жыр-терме. Тогда мне было 6–7 лет, и я не понимал, как они это делали.

Неоднократно Казым видел выступления домбристов на праздничных мероприятиях. И чем старше он становился, тем еще более усиливался интерес к этому музыкальному инструменту. И больше всего привлекала внимание даже не игра на домбре, а ее конструкция. Ему всегда было интересно, как извлекаются звуки. Он долго рассматривал музыкальный инструмент, и его удивляли простота его форм и в целом устройство. Увидев заинтересованность мальчика, старший брат и друзья начали учить его игре на домбре. Постепенно он стал приобщаться к народному творчеству, заучивать легкие произведения и пытаться их исполнять.

– Помнится, когда учился в восьмом классе, по вечерам ребята выходили на улицу и приносили с собой гитару и домбру. И наше общение превращалось в творческие посиделки, – рассказывает мой собеседник. – У меня дома была мандолина, я на ней подыгрывал. К сожалению, сегодня такое явление среди молодежи редко увидишь.

В студенческие годы Казыму посчастливилось наблюдать за процессом изготовления домбры. Ее делали педагоги прямо в стенах вуза. Он увидел воочию, как обрабатывают детали рубанком, как добиваются нужного изгиба древесины, какими должны быть толщина корпуса, длина и ширина грифа…

– Наблюдая за происходящим, думал, что для меня это очень сложно и вряд ли я когда-нибудь смогу сделать что-то подобное, – вспоминает Казым Аманкосов.

Но в тот момент, как будто услышав его мысли, один из педагогов уверенно сказал ему, что если он возьмется за дело, то у него обязательно получится. Это вселило надежду, которая не покидала парня долгое время.

После окончания института наступил нелегкий жизненный период, когда возрос уровень безработицы и надо было чем-то заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь. Наиболее предприимчивые люди стали применять свои навыки для выполнения частных заказов. Задумался об этом и Казым. И помимо преподавательской деятельности в культпросветучилище взялся за подработку. В основном это были заказы на выполнение популярного в то время набрызга на стены и предметы интерьера в квартирах. Но ему не давала покоя идея о том, что надо попробовать изготовить домбру и одновременно продвигать нацио­нальное ремесло.

– Однажды шел по улице и увидел бесхозный пустой деревянный ящик, оставленный, видимо, торговцами. Я пригляделся к нему, понравились ровные и тонкие дос­ки, из которых он был сделан, и тут меня осенило: а почему бы не сделать из них домбру? – продолжил мой собеседник.

Казым принес ящик домой, разобрал его и стал обрабатывать доски. Чтобы получить необходимый изгиб корпуса, ему пришлось намочить дерево, а затем сушить. Специальных сушильных устройств не было, поэтому использовал обычную домашнюю батарею отопительной системы.

– Все началось с этого. Соответствующее оборудование и приспособления приобрел постепенно и гораздо позже. Со временем навыки улучшились, и возникла идея внести это направление в учебную программу для студентов училища, – рассказал Казым. – На удивление, заинтересованных оказалось много. Даже среди девушек. Я получил одобрение руководства. И в результате открылась новая специальность «художник-реставратор».

Казым Аманкосов стал понемногу экспериментировать с формами домбры. Одни были удлиненными, другие – закругленными, третьи походили на гитару. Но какую бы форму мастер ни придавал инструменту, необходимого эффекта не получал.

– Я попробовал десятки разных форм. И каждый раз звуки были не такими, какие нужно, – констатировал мастер. – Но в конце концов понял, что привычная форма инструмента далеко не случайна. Можно сказать, она отшлифована на протяжении веков. Видимо, древние мастера-изготовители постепенно пришли к ней методом проб и ошибок.

Форму домбры художник сравнивает с формой юрты. По его мнению, в обоих случаях они стали такими из практического опыта. В свое время народ экспериментировал, но остановился именно на этих вариантах как самых оптимальных.

– Обе конструкции очень прос­тые, что дает возможность быстро их изготовить или установить, а также они легкие по массе, что позволяет без особых усилий их перевозить. Казахи пришли к этому не за один день. Думается, на их формы оказал сильное влияние кочевой образ жизни, – заключил изготовитель музыкальных инструментов.

Эксперименты также привели к тому, что мастер сделал кыл-кобыз, а также разработал 4 вида домбры, отличающихся по размеру. Каждый из них предназначен для музыкантов разных возрастов и габаритов. Три из них – это градация домбры для детей. Самый маленький экземпляр рассчитан на малышей до 7 лет. Такую домбру можно использовать и в качестве сувенира. Наибольших размеров инструмент сделан для взрослых. У этого вида может быть разный по ширине и длине гриф, а также крупнее или чуть меньше обычного корпус.

– Корни большинства струнных музыкальных инструментов лежат в простом устройстве боевого лука, – объяснил Казым Аманкосов. – Когда во время охоты человек натягивал тетиву и выстреливал, понял, что при этом издается определенный звук. Тогда он стал экспериментировать, натягивая разной толщины тетивы на разной длины палки. Затем стали использовать отражающие поверх­ности, которые преобразовывали извлекаемые звуки. Так постепенно и появились струнные музыкальные инструменты, которые у многих народов очень похожи. К примеру, это касается итальянцев, татар, узбеков, кыргызов, турков, арабов, китайцев и других.

У казахов яркими представителями народных инструментов являются домбра и кыл-кобыз. Последний представляет собой музыкальный инструмент изогнутой формы, по направлению которого пошла и всемирно известная арфа. Для смычка кыл-кобыза использовали конский волос, который при трении издает интересные звуки. Очень многие произведения прославленного Коркыта, дошедшие до наших дней, построены именно на уникальном звукоизвлечении этого инструмента.

Казым Аманкосов также рассказал, что, как и кыл-кобыз, домбра тоже напоминает лук с двумя тетивами, но имеет выпрямленную форму. Развитие в этом направлении дало еще один казахский инструмент – жетыген, родственный корейскому каягыму и японскому кото. Похожая система легла в основу современного пианино.

– Я прочитал о том, что раньше в народе был популярен ортеке – шутливо-развлекательный жанр, объединяющий в себе игру на домбре и танец деревянного козлика. Но сегодня его нигде не встретишь в оригинальном виде. Несколько раз мне пришлось съездить в Алматы, чтобы посмотреть образец фигурки животного в музее музыкальных инструментов. К сожалению, мне не удалось хорошо рассмотреть, но знаю, что он сделан на примитивном уровне. Деревянная фигурка козлика танцует не так хорошо, как могла бы. Так я могу говорить спустя много лет работы над ортеке, но в то время это для меня был, можно сказать, высший пилотаж, – признался Казым Аманкосов.

В свое время ему помог один знакомый музыкант, который когда-то читал в журнале об этом и подсказал устройство механизма танцующего козлика. Мастер попробовал сделать, используя советы, и у него получилось. Правда, движения фигурки оказались не столь совершенны, как хотелось бы автору. Тогда он постарался соз­дать другой вариант, исправив недочеты. И таких попыток было немало. В итоге Казым добился желаемого. Теперь его деревянный козлик танцует гораздо лучше. И на сегодняшний день этот танец ортеке считается наиболее естест­венным по всей стране. Чтобы добиться такого результата, мастеру потребовалось около 7 лет. На вопрос, как он смог это сделать, автор ответил, что применил законы физики. При этом мастер убежден, что можно сделать еще лучше. Как говорится, нет предела совершенству.

После окончания вуза воодушевленный молодой специалист одновременно стал заниматься изобразительным искусством, с которым он шагает рука об руку по сей день. Преподавание Казым решил прекратить ближе к 2000 году, вместо этого вплотную занялся живописью и скульп­турой. Но при этом никогда не бросал работу по дереву.

В прежние годы Казым делал домбры постоянно. За 20 лет он создал около 300 (!) штук. Многие из них эксклюзивны, выполнены по специальным размерам. Но сегодня мастер в основном поглощен работой в областном казахском драматическом театре, занимая должность главного художника-постановщика, и параллельно изредка реставрирует народные музыкальные инструменты. В настоящее время он находится в поисках спонсора, который смог бы поддержать его проекты. Дело в том, что изготовление домбры, кыл-кобыза и ортеке оказалось весьма трудоемким и дорогостоя­щим занятием.

Примечательно одно – чем бы ни занимался Казым Аманкосов, будь то живопись, скульптура или деревообработка, в его работах всегда присутствует образ домбры, которая много лет волнует его сердце.