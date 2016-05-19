​Очаровать гостей красотами

Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
фото Юрия БЕККЕРА

На днях в Казахстанском центре делового сотрудничества «Атакент» в Алматы прошла Международная выставка KITF 2016 «Туризм и путешествия», собравшая представителей 300 компаний из 31 государства. В рамках экспозиции состоялась презентация туристского потенциала Жетысу.

Как сообщил заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев, в прошлом году в регионе введены 26 новых объектов инфраструктуры с привлечением частных инвестиций на сумму около 7 млрд тенге. Реализуется отраслевой мас­тер-план, на побережье Алаколя строятся четырех- и пятизвездочные отели. Прошлым летом на целебном озере отдохнули около 120 тыс. человек, нынче прогнозируется увеличение числа туристов до 300 тыс. Кроме того, разработано 119 маршрутов по красивейшим местам Семиречья, включающих экологический, этнографический, орнитологический и санаторно-оздоровительный виды туризма.

По оценкам представителей турфирм, большим стимулом для развития отечественной индустрии отдыха и путешествий должна стать Всемирная выставка «ЭКСПО-2017» в Астане. Во время ее проведения ожидается небывалый рост въездного туризма: за три месяца выставку посетят свыше 2 млн человек, из которых 300 тыс. – иностранцы. Основной поток туристов прибудет из России, Китая и Индии.

К слову, в октябре прошлого года были подписаны меморандумы о сотрудничестве между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и акиматом Алматинской области, а также руководством государственных национальных природных парков «Кольсайские озера», «Алтын Эмель», «Чарын», «Иле-Алатау». Соглашения­ми предусмотрен ряд мероприятий по развитию туристичес­кой сферы Жетысу: строительству гостиниц, реконструкции автодорог, организации придорожного сервиса. Особое внимание уделено информационно-разъяснительной работе о значимости международной выставки для экономики страны, роста ее имиджа на мировой арене.

Задача местных властей – решить вопросы благоустройства территорий, строительства инженерных сетей, комфортной доставки отдыхаю­щих на санаторно-курортные зоны. В свою очередь, предприниматели должны улучшить сервис, чему будет способствовать рост конкуренции на туристическом рынке.

Так, по словам председателя Комитета туристической отрасли Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Розы Асанбаевой, сегодня потенциал въездного туризма Казахстана составляет 40 млн человек. Таковы оценки зарубежных экспертов. Сейчас формируется портфолио перспективных туристических маршрутов. Иностранным посетителям ЭКСПО предложат экскурсии в Боровое, на космодром Байконур, в самые живописные места Алматинской области, Восточного, Южного Казахстана и других регионов.

Для размещения гостей планируется использовать не только гостиницы, но и кампусы, студенческие общежития, кемпинги, этноаулы, хостелы. Дешевый вариант проживания также послужит стимулом для привлечения большего числа туристов. Еще одной изюминкой станет запуск поезда-гостиницы, или road-hotel, курсирующего из Астаны в другие регионы страны. Предполагается, что отель на колесах позволит совмещать отдых и путешествие в комфортных условиях, с душевыми, телевидением, Интернетом, конференц-залом. Причем воспользоваться новшеством смогут люди любого уровня доходов, выбрав соответ­ствующую категорию вагонов.

Всемирная выставка начнет свою работу в июне 2017 года, но уже сегодня интерес в мире к ней нарас­тает. Это знаковое событие должно повысить имидж нашей страны на международной арене и одновременно стать драйвером отечественной экономики.

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