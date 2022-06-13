Очень дорогая «решала»

Кызылординцы обсуждают ЧП с трудоустройством в Южной Корее: местная жительница подозревается в мошенничестве.

Уже несколько человек заявили, что женщина взяла с них очень крупные суммы, пообещав помощь в оформлении документов, необходимых для поездки в Южную Корею на работу. Собрала с людей деньги – и была такова. Никаких услуг доверившим ей свои средства и мечты эта дама оказывать не собиралась.

– В дежурную часть управления полиции Кызылорды первой обратилась жительница города 49 лет, которая рассказала, что стала жертвой мошенницы, – сообщили в департаменте полиции Кызылординской области. – Практически незнакомая заявительнице граж­данка пообещала содействовать трудоустройству ее двоих детей в Южной Корее и взяла с нее полтора миллиона тенге за якобы оформление необходимых виз и документов.

Следом в полицию пришли люди, которые тоже утверждали, что их трудоустройством за границей пообещала заняться та же гражданка, взяла с них по 700 тыс. тенге и обманула. Ни денег не вернула, ни на работу не устроила.

– С четырех человек подозревае­мая в мошенничестве взяла по 700 тысяч, – уточнили в департаменте полиции, – и на данный момент ущерб, нанесенный ею людям, уже составил более 4 миллионов тенге. Есть ли еще пострадавшие, выясняется.

Полицейские провели оперативно-розыскную работу, установили подозреваемую и доставили ее в отдел полиции. Насчет трудоустройства она предоставляла ложную информацию, не имея никакой возможности осуществить обещанное. Обманом выманив у доверчивых граждан денежные средства, потратила их на собственные нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование по час­ти 1 ст. 190 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сейчас в соцсетях кызылординцы возмущаются по поводу инцидента и советуют друг другу не доверять непонятным «решалам», а пользоваться услугами проверенных международных рекрутинговых компаний: «ох, сколько ж раз твердили миру…»; «есть же проверенные компании, которые отправили на работу за рубеж уже не одну сотню казах­станцев»; «как можно в наше время доверять огромные деньги незнакомым товарищам? Да еще, говорят, люди кредиты брали, чтобы заплатить мошеннице. Пускай она понесет справедливое наказание!»