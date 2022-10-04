"Очень серьезная ситуация" – премьер поручил обеспечить безопасность дорожного движения

В правительстве обсудили меры по обеспечению безопасности на дорогах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отметил, что после снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении. Так, 106 тыс. водителей были привлечены к ответственности за управление транспортом, не отвечающим требованиям техрегламентов, еще 80 тыс. водителей – оштрафованы за непрохождение техосмотра в целом.

По словам докладчика, в ряде регионов ведется слабая работа по установке дорожных ограждений и освещения, строительству подземных и надземных пешеходных переходов, что существенно влияет на показатели аварийности. Кроме того, в масштабах страны недостаточно автоматических камер фиксации нарушений ПДД.

Премьер-министр отметил, что, в мировом рейтинге дорожной безопасности Казахстан находится на 107 месте: вероятность погибнуть в результате ДТП в 11 раз выше, чем в развитых странах.

«В целом у нас отмечается рост по всем показателям: за 8 месяцев на дорогах выросло количество аварий на 14%, число погибших – на 18%. В среднем за сутки на наших дорогах погибают 5-6 человек. Это очень серьезная ситуация, которую надо исправлять», — сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что в стране отмечается низкий уровень культуры вождения среди водителей. Установлено около 71 тыс. злостных нарушителей правил дорожного движения. Некоторые из них в этом году допустили до 150 нарушений.

«Безусловно, к таким водителям надо применять жесткие меры наказания», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обратил внимание на качество подготовки водителей. По его мнению, необходимо изменить подходы к деятельности автошкол, так как сегодня их никто не контролирует и не лицензирует.

«Нет достаточной сети автодромов, где можно получать первые навыки вождения. Акиматам надо рассмотреть этот вопрос совместно с бизнесом», — сказал он.

Алихан Смаилов добавил, что в общеобразовательных школах не возобновлено обучение детей правилам дорожного движения. Есть серьезные вопросы и к качеству проведения техосмотра автомашин.

Еще одной из причин аварийности, по словам премьера, является ненадлежащая дорожная инфраструктура.

«Казахстанцы постоянно жалуются на качество дорог. Например, 26 сентября в Актобе жители перекрыли объездную дорогу. Их недовольство понятно: на том участке нет освещения, пешеходных переходов, элементов безопасности. Все это приводило к многочисленным авариям», — отметил Алихан Смаилов.

В целом, по мнению главы кабмина, в сфере безопасности дорожного движения не в полной мере используются видеокамеры и другие технические средства контроля. Так, на автодорогах республиканского значения системы видеонаблюдения имеются только в Акмолинской области.

«Наша главная задача – выработать комплексные решения по дорожной безопасности, снижению аварийности и смертности», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи он поручил провести детальный анализ роста аварийности, усилить надзор за дорожным движением на наиболее опасных участках, принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры, а также расширить сети камер фиксации нарушений.

Кроме того, Министерству индустрии поручено выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения техосмотра и состоянием дорог, а министерствам юстиции и внутренних дел – рассмотреть вопрос ответственности автошкол за некачественную подготовку водителей.