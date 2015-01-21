Очень важная «бронза» Свежий выпуск 622 Гук Дмитрий

Двукратная чемпионка зимних Азиатских игр, неоднократная победительница этапов Кубка мира наконец-то завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в параллельном могуле. Впереди спортсменки из Восточного Казахстана оказались признанные асы могула – Ханна Кирни (США) и Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада), а в споре за третье место Галышева опередила еще одну титулованную соперницу – Хлое Дюфур-Лапойнт.

На счету казахстанских спортсменов также два пятых места: Юлия Галышева показала этот результат в могуле, а Дмитрий Рейхерд – в параллельном могуле. Так здорово наши фристайлисты на чемпионатах мира еще никогда не выступали.