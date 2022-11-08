Очередное ДТП с автобусом в Алматы прокомментировали в полиции

В городе Алматы сегодня произошло еще одно ДТП с участием пассажирского транспорта. Кадры с места происшествия попали в паблики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации начальника управления дознания Департамента полиции Алматы Олжаса Шарипова, ДТП произошло в 15:00 часов по проспекту Абая.

Автобус ехал по проспекту в западном направлении и при перестроении налево столкнулся с автомашиной BMW, которая следовала также в попутном направлении.

«В результате данного ДТП жертв и пострадавших нет. Оба транспортных средства получили механическое повреждение. Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алмалинского района», – отметил Шарипов.