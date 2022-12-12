Очередное коммунальное ЧП в Петропавловске: для прохода спецтехники закрыли один из въездов в город

В Петропавловске снова коммунальное ЧП – минувшей ночью произошёл прорыв трубы холодного водоснабжения Д800 мм по ул. 314 Стрелковой Дивизии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акима города.

Иллюстративное фото: 24.kz

Как сообщил Руслан Анбаев на своей странице в Инстаграм, место прорыва уже обнаружили.

«Сейчас ТОО «Кызылжар су» работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники, временно перекрыли въезд в город со стороны о. Пестрое.

На данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается. За исключением мкр. Береке и п. Рабочий. Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. Также хочу сообщить, что до полного восстановления давления воды, будет организован подвоз воды жителям», - рассказал аким.

Анбаев заверил, что держит этот вопрос на личном контроле.

Отметим, что это уже третье ЧП с водопроводом с начала осенне-зимнего периода.