Очередной этап в поступательном развитии Свежий выпуск 825 Сейткаже ОКАСОВ, президент АО «Өрт сөндіруші»

В программе определен комплекс мер по дальнейшему развитию и укреплению государства, его безо­пасности и повышению благосостояния граждан и обозначены приоритетные направления развития нашей страны, которые раскрывают последовательный алгоритм воплощения ключевых целей развития Казахстана.

Новое Послание занимает особенное место и в деятельности АО «Өрт сөндіруші», являющегося крупнейшим профессиональным оператором на казахстанском рынке работ и услуг в области пожарной безопасности. Подразделения нашей компании обеспечивают охрану от пожаров свыше 500 объектов, в том числе стратегически важных (неф­тегазового сектора, металлургии, атомной энергетики, жизнеобеспечения и предприятий со сложными и взрывопожароопас­ными процессами производства). Комплексный, профессиональный подход АО «Өрт сөндіруші» к решению вопросов пожарной безопасности позволяет освободить руководителей организаций и объектов от многих сложных проблем и сосредоточить больше внимания на производственных вопросах.

Деятельность АО «Өрт сөндіруші» в рамках государственной системы гражданской защиты в целом и в первую очередь сфокусирована на обеспечение всех необходимых условий по максимальному снижению рисков и минимизации ущерба от пожаров и аварий на обслуживаемых объектах. Высокоэффективное и качественное выполнение АО «Өрт сөндіруші» работ и услуг в области пожарной безопас­ности на обслуживаемых объектах хозяйствования позволяет сохранить их производственное оборудование и мощности, соз­дать безопасные условия труда для персонала, тем самым обеспечить устойчивое развитие экономики и стабильные доходы охраняемых предприятий.

Новая экономическая политика «Нұрлы жол» – это очередной этап в поступательном развитии нашей страны, инструментом исполнения которой является план инфраструктурного развития Казахстана. Реализация плана инфраструктурного развития повлечет за собой подъем разных отраслей экономики. Дополнительные шансы развития открываются для малого и среднего бизнеса.

Эти возможности способствуют развитию деятельности АО «Өрт сөндіруші»: в текущем году мы начали реализацию проекта собственного промышленного производства пенообразователя в индустриальной зоне «Оңтүстік» в Южно-Казахстанской области. Отечественное производство пенообразователя позволит обеспечить внутренний рынок потребностей для нужд пожаротушения и поставок этой продукции в соседние государства. Данное производство также будет содействовать занятости населения, созданию новых рабочих мест и реализации «Дорожной карты занятос­ти-2020».

Одновременно нами решается вопрос строительства пожарного депо на территории индустриальной зоны «Оңтүстік», для организации негосударственной противопожарной и аварийно-спасательной службы в целях обеспечения комплексной безо­пасности расположенных в ней объектов предпринимательства, имеющих разные категории пожарной и промышленной безо­пасности.

Новая экономическая политика «Нұрлы жол», безусловно, войдет в историю как документ стратегического значения, нацеленный на обеспечение устойчивого развития Казахстана в период глобального кризиса. Я глубоко убежден, что ее положения будут реализованы и коллектив АО «Өрт сөндіруші» приложит все усилия в рамках своей деятельности для ее воплощения в реальность. Наша цель – обеспечение объектов хозяйствования высоким уровнем пожарной безопасности путем выполнения работ и услуг, гарантирующих защиту финансовых и производственных интересов, безопас­ность жизни и здоровья персонала.

Наш подход – с нами безопасно,

с нами комфортно,

с нами экономично.



