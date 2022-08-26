Очередной инцидент с газом произошел в многоэтажке Темиртау

В многоэтажном доме в городе Темиртау произошёл хлопок газовоздушной смеси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

25 августа в 14:35 часов по проспекту Металлургов, 21/2Б, в 9-этажном трехподъездном доме произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и разрушений. От хлопка выбило стекла в подъезде на уровне 2-го этажа.

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям по Темиртау совместно с газовой службой и жильцами провели поквартирное обследование. После чего жители вернулись в свои квартиры. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 16 августа по этому же проспекту в Темиртау из-за вспышки газовоздушной смеси в одной из многоэтажек произошло обрушение межкомнатных перегородок и межквартирных стен с последующим обрушением плит перекрытия над и под квартирами 2, 3, 4 этажей. В результате взрыва частично выбило окна и входные двери в 12 квартирах. С травмами в больницу были доставлены 4 человека.