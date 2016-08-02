Спорт
Очередной казахстанский рекорд установил 10-летний Амир Махмет
Рекордсмен мира среди детей, четырехкратный рекордсмен Казахстанской книги рекордов по отжиманию от пола и удержанию планки на время Амир Махмет установил новый рекорд, передает Kazpravda.kz.

Юный спортсмен сделал 1000 отжиманий за один подход. Причем местом спортивного события стала вершина горы Болектау. Свой рекорд Амир установил, чтобы поддержать олимпийскую сборную Казахстана.

Рекорд был зафиксирован в Казахстанской книге рекордов КИнЭС Куандыком Кудайбергеновым.

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Первый свой рекорд он установил на открытии летнего сезона Street Workout, организованном командой Bar Bars в рамках празднования Дня защиты детей 1 июня 2015 года. Тогда Амир отжался от пола 450 раз. Второй рекорд он установил на чемпионате Акмолинской области по Street Workout, отжавшись от пола 50 раз за 30 секунд. Третий рекорд Амир установил в сентябре 2015 года, отжавшись уже 550 раз в рамках празднования 550-летия Казахского ханства. Четвертый мировой рекорд среди детей Амир установил простояв в "планке" 60 минут, посвятив его чемпиону мира среди профессионалов по боксу Геннадию Головкину накануне боя с Домиником Уэйдом.

Отметим, что спортсмен – представитель известной спортивной династии Махметовых. Так, его дядя Айдар Махметов заслуженный мастер спорта РК является трехкратным чемпионом мира по каратэ и ММА, трех кратным чемпион Европы по джиу-джитсу. Дедушка Алимжан Махметов имеет разряды по шести разным видам спорта. Другой дядя Амира – Азат Махметов успешно защищает честь боксерского клуба "Астана Арланс", является чемпионом РК и членом сборной РК по боксу. 

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