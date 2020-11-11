Очередной "Казанова" присвоил миллионы жительниц Нур-Султана

Общество
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Айдана Демесинова
Женщины, поддавшись обаянию мошенника, отдавали ему свои деньги. Подозреваемого поймала полиция Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz.

"Жительница столицы обратилась в полицию по факту мошенничества. Познакомившись в социальных сетях с мужчиной, она продолжила с ним общаться и далее. Постепенно мужчина вошел в доверие к женщине и предложил через имеющиеся у него связи приобрести квартиру по заниженной стоимости.
Потерпевшая согласилась и передала новому знакомому сумму свыше 4-х миллионов тенге", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

Получив деньги, мужчина постепенно перестал отвечать на звонки, а затем окончательно пропал из поля зрения.

Отмечается, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в мошенничестве был установлен и задержан.

В ходе следствия полицейские установили, что мужчина подозревается в совершении еще двух аналогичных преступлений и ранее уже имел судимость за мошенничество.

"Как правило, для обмана он выбирал женщин, с которыми заводил романтические отношения. Входя в доверие, подозреваемый предлагал выкупить квартиру по низкой цене или же купить оригинал дорогостоящего телефона по заниженной стоимости.  Задержанный водворен в ИВС ДП г.Нур-Султана. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество". Выясняется его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы", - добавили в пресс-службе.


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