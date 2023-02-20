Когда в столичном жилом массиве Уркер появится пожарное депо – ответ ДЧС

В жилом массиве Уркер в городе Астане, где по сей день нет пожарного депо, произошел очередной пожар, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото с Facebook-страницы А. Кужатаевой

"Сегодня ночью опять в Уркере был пожар! Сгорел дом, построенный по европейской технологии, который предназначен не для печного отопления! В принципе, как и дома по госпрограмме 2007 года, построенные по канадской технологии из пенопласта и крыши ондулиновой! К чему это я? Да к тому, что акимат построил, продал дома по госпрограмме и забыл на долгие годы, ни "пожарки" как положено в 8 минутах езды, ни центрального отопления", – написала жительница столицы Алла Кужатаева на своей странице в Facebook.

По словам астанчанки, в доме проживала семья из 5 человек – 4 взрослых и ребенок. На момент пожара в доме находились 4 человека.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны, общая плошадь пожара составила 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причину ЧП выясняют.

Пожарное депо в жилом массиве Уркер строится с 2022 года, уже выполнены монолитные работы, ответили в ДЧС на злободневный для уркеровцев вопрос. Вместе с тем сроки завершения объекта в ведомстве не сообщили.