Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией идет в Стамбуле

Под угрозой голода

Вчера в Стамбуле при посредничестве Организации Объединенных Наций начался очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает Euronews, планируется, что делегации проведут два дня в правительственном здании на берегу Босфора.

«Главный вопрос в повестке дня – экспорт украинского зерна, ожидающего отгрузки в портах, заявил накануне министр обороны Турции Хулуси Акар. Россия подтвердила факт встречи, подчеркнув, что хочет сохранить «возможность контроля и досмотра судов во избежание контрабанды оружия». Украинская делегация, в свою очередь, выразила надежду, что под эгидой ООН переговоры сдвинутся с мертвой точки», – отмечается в сообщении Euronews.

По данным европейской информационной службы, на начало июля в Украине заблокированы 22 млн тонн зерна. До сих пор страна поставляла около 30% зерновых в Европу, 30% – в Северную Африку и 40% – в Азию. Как подчеркивают специалисты Всемирной продовольственной прог­раммы ООН, если блокада Черного моря не будет снята в ближайшее время, это приведет к перебоям в цепочках поставок продовольствия на мировой рынок и вызовет голод во многих странах.

К невозможности вывезти прошлогоднее зерно, которое грозит испортиться при 30-градусной жаре, добавляются сложности с начавшейся посевной. После начала военных действий в Украине до четверти зерновых сельскохозяйственных угодий оказались непригодны.

Восемь кандидатов

Имя нового Премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.

Как сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на правящую в Великобритании Консервативную партию, сейчас за должность нового Премьер-министра страны ведут борьбу восемь кандидатов, в том числе министр иностранных дел Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави и бывший министр финансов Риши Сунак.

По словам главы «Комитета 1922» (руководящего органа Консервативной партии) Грэма Брэди, первый раунд голосования среди членов парламентской фракции тори запланирован на 13 июля. В первом раунде отсеятся кандидаты, которые получат менее 30 голосов (если таковые найдутся). После этого состоятся еще несколько раундов, в результате которых должны остаться только два претендента на должность лидера. Их кандидатуры будут вынесены на всеобщее голосование членов Консервативной партии (не только депутатов).

«По данным букмекеров, фаворитами гонки являются Риши Сунак и Пенни Мордонт. Первую пятерку, по версии букмекеров, замыкают Лиз Трасс, Том Тугенд­хат и Кеми Баденок», – пишет ВВС.

Глубины космоса

Первое полноцветное изображение с космического телескопа «Джеймс Уэбб» представил Президент США Джо Байден в понедельник, 11 июля, во время публичного мероприятия в Белом доме.

По данным НАСА, «Джеймс Уэбб» сделал самую «глубокую» фото­графию Вселенной в инфракрас­ном изображении с самым большим разрешением. На первом представленном снимке показаны галактики в том виде, в котором они существовали до 13 млрд лет назад, отмечается в сообщении «Голоса Америки».

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 млрд долларов – самый большой и самый мощный космический телескоп, и эксперты говорят, что он может полностью изменить наше понимание космоса. «Уэбб», который наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космичес­кий телескоп «Хаббл», который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультра­фиолетовом диапазонах волн, поэтому он не может запечатлеть свет более дальней Вселенной.

После «премьеры» в Белом доме НАСА представило и другие снимки «Джеймса Уэбба», показывающие взаимодействие и рост галактик, а также фотографии, изображающие жизненный цикл звезд.

«По словам администратора НАСА Билла Нельсона, эти изображения «наглядно демонстрируют, как «Уэбб» помогает найти ответы на вопросы, которые мы даже не можем как следует задать – вопросы, которые помогут нам лучше понять нашу Вселенную и место в ней человека», – отмечается в сообщении ВВС.