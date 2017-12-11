Очередной шаг в историю
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Аскар Бейсенбаев
Наша команда, одержав выездную победу над пражской «Славией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0, впервые в истории казахстанских клубов пробилась в плей-офф второго по значимости турнира континента. Единственный гол на 38-й минуте забил защитник казахстанской команды Марин Аничич. Это несомненный успех для четырехкратного чемпиона республики, который под руководством главного тренера – болгарского специалиста Станимира Стойлова – из года в год удивляет и радует не только фанатов клуба, но и болельщиков всей страны.