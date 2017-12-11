​Очередной шаг в историю

Наша команда, одержав ­выездную победу над праж­ской «Славией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0, впервые в истории казахстанских клубов пробилась в плей-офф второго по значимости турнира континента. Единственный гол на 38-й минуте забил защитник казахстанской команды Марин Аничич. Это несомненный успех для четырехкратного чемпиона республики, который под руководством главного тренера – болгарского специалиста Станимира Стойлова – из года в год удивляет и радует не только фанатов клуба, но и болельщиков всей страны.

Уже сегодня в ходе жеребьевки, которая начнется в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 18.00 по времени Астаны, мы узнаем имя очередного соперника. Нашими противниками могут стать такие именитые клубы, как английский «Арсенал», испанские «Атлетико» и «Атлетик», итальянские «Милан», «Аталанта» и «Лацио», португальские «Спортинг» и «Брага», немецкий «РБ Лейпциг», украинское «Динамо», российские ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит», чешская «Виктория» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

В первом раунде весеннего плей-офф примут участие 32 клуба. Большинство матчей 1⁄16 финала запланированы на 15 и 22 февраля, но точное расписание УЕФА обнародует после жеребьевки.