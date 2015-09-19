Очередную победу одержал Елеусинов на боксерском ринге в США

Фото с официальной страницы спортсмена Вконтакте
Очередную победу на профессиональном ринге одержал известный отечественный боксер Даурен Елеусинов. В поединке, проходившем в Атлантик-Сити (США), Елеусинов уже во втором раунде техническим нокаутом победил американца Джастина Уильямса, тем самым одержав четвертую победу подряд, сообщает Kazpravda.kz
.
Даурен Елеусинов, родной брат Данияра Елеусинова – чемпиона мира-2013, двукратного победителя Азиатских игр (2010, 2014), дважды признававшегося по версии Международной федерации бокса (АИБА) лучшим боксером планеты, пока не познал на вкус горечи поражений на профессиональном ринге.
Отметим, что на любительском уровне Даурен Елеусинов не единожды становился победителем и призером различных республиканских и международных стартов. В 2009 году Даурен в составе национальной команды РК завоевал бронзовую награду чемпионата Азии.