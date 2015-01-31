Очередную попытку избрать президента предпримет Парламент Италии

В мире
549
Наталия Буланова
Фото с сайта www.trend.az
На совместном заседании обеих палат парламента Италии при участии представителей 20 областей состоится очередное четвертое по счету голосование с целью избрать президента страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, заседание парламента может стать решающим. Дело в том, что на прошедших трех голосованиях кандидату в главы государства необходимо было набрать две трети голосов (673 из 1009). Добиться этого оказалось невозможным ввиду разногласий между выборщиками, представляющими различные партии. Большинство из них не заполнили бюллетени. По закону, начиная с четвертого голосования, минимальный порог снижается до простого большинства – 505 голосов.

Единственно возможным кандидатом считается судья Конституционного суда 73-летний Серджио Маттарелла. Его поддерживает правящая Демократическая партия (ДП) во главе с премьер-министром Маттео Ренци. Маттарелла в принципе может набрать достаточное количество голосов, учитывая ДП и другие левоцентристские и центристские партии. Для этого не требуется поддержка партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", которую кандидатура судьи не устраивает.

Число этапов голосования на выборах президента не ограничено. С 1948 года из 11 президентов республики с первого раза были избраны лишь трое – первый "переходный" глава государства Энрико Де Никола, Франческо Коссига (1985-1992) и Карло Адзельо Чампи (1999 - 2006). Джованни Леоне в 1971 году был избран лишь после 23-го голосования, а Сандро Пертини и Оскар Луиджи Скальфаро – после 16-го. Успех кандидата всегда является результатом сложного консенсуса между политическими партиями.

Предстоящее голосование может преподнести неприятные сюрпризы. Речь идет о предательстве и саботаже, которые поставят под угрозу стабильность страны и правительство Ренци. Так случилось в 2013 году, когда выдвинутый ДП в президенты Романо Проди недосчитался 101 голоса своих однопартийцев.

Маттарелла, уроженец Палермо, начал активную политическую карьеру в 1980-х в рядах партии Христианские демократы. В 1983 году он был избран в парламент, в 1987 году вошел в правительство христианских демократов, в 1989 году занял пост министра образования в кабинете Джулио Андреотти. Маттарелла является соавтором закона о выборах, которое назвали в его честь "маттареллум". Судья, в отличие от многих христианских демократов, не был запятнан в громком коррупционном скандале "Чистые руки" в начале 1990-х. В середине 1990-х стал поддерживать премьера Проди и перешел в левый центр. В 2001 году был избран в парламент от левоцентристской партии "Маргерита", которая впоследствии легла в основу ДП.

Популярное

Все
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Железные герои дарят живое участие
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Кто возьмет миллион?
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы
Не увидим звезд футбола?
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Не все боевые награды нашли своих героев
Назначения
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Сделки с недвижимостью следует проверять –эксперт
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Третий день тушат пожар в историческом здании Дании
Утечка аммиака произошла на фабрике в Таиланде
Девять человек пострадали при землетрясении в Японии
В Индонезии землетрясение вызвало извержение вулкана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]