Очередную попытку избрать президента предпримет Парламент Италии

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На совместном заседании обеих палат парламента Италии при участии представителей 20 областей состоится очередное четвертое по счету голосование с целью избрать президента страны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается, заседание парламента может стать решающим. Дело в том, что на прошедших трех голосованиях кандидату в главы государства необходимо было набрать две трети голосов (673 из 1009). Добиться этого оказалось невозможным ввиду разногласий между выборщиками, представляющими различные партии. Большинство из них не заполнили бюллетени. По закону, начиная с четвертого голосования, минимальный порог снижается до простого большинства – 505 голосов.
Единственно возможным кандидатом считается судья Конституционного суда 73-летний Серджио Маттарелла. Его поддерживает правящая Демократическая партия (ДП) во главе с премьер-министром Маттео Ренци. Маттарелла в принципе может набрать достаточное количество голосов, учитывая ДП и другие левоцентристские и центристские партии. Для этого не требуется поддержка партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", которую кандидатура судьи не устраивает.
Число этапов голосования на выборах президента не ограничено. С 1948 года из 11 президентов республики с первого раза были избраны лишь трое – первый "переходный" глава государства Энрико Де Никола, Франческо Коссига (1985-1992) и Карло Адзельо Чампи (1999 - 2006). Джованни Леоне в 1971 году был избран лишь после 23-го голосования, а Сандро Пертини и Оскар Луиджи Скальфаро – после 16-го. Успех кандидата всегда является результатом сложного консенсуса между политическими партиями.
Предстоящее голосование может преподнести неприятные сюрпризы. Речь идет о предательстве и саботаже, которые поставят под угрозу стабильность страны и правительство Ренци. Так случилось в 2013 году, когда выдвинутый ДП в президенты Романо Проди недосчитался 101 голоса своих однопартийцев.
Маттарелла, уроженец Палермо, начал активную политическую карьеру в 1980-х в рядах партии Христианские демократы. В 1983 году он был избран в парламент, в 1987 году вошел в правительство христианских демократов, в 1989 году занял пост министра образования в кабинете Джулио Андреотти. Маттарелла является соавтором закона о выборах, которое назвали в его честь "маттареллум". Судья, в отличие от многих христианских демократов, не был запятнан в громком коррупционном скандале "Чистые руки" в начале 1990-х. В середине 1990-х стал поддерживать премьера Проди и перешел в левый центр. В 2001 году был избран в парламент от левоцентристской партии "Маргерита", которая впоследствии легла в основу ДП.