​Очередные лауреаты

На лыжно-биатлонном стадионе «Алатау» в Алматинской области продолжаются соревнования гонщиков по программе IV зимней Спартакиа­ды Казахстана. Результаты очередных стартов публикуются на сайте Международной федерации лыжного спорта, так как являются официальными и для FIS.

В гонке на 10 км свободным стилем чемпионом стал Виталий Пухкало (Костанайская область), а рядом с ним на пьедестале почета стояли Евгений Величко (Акмолинская область) и Сергей Малышев (Карагандинская область). Женщины бежали дистанцию вдвое короче. Победила Валерия Тюленева из Акмолинской области, оставившая «серебро» и «бронзу» представительницам ВКО Елене Коломиной и Марине Матросовой.