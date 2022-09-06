Свежий выпуск
Очертания будущего страны
Адиль Сайлаубек, политолог

Нынешнее Послание Президента имеет большое значение в первую очередь как ответ на социальные запросы казахстанцев. Опираясь на курс политических реформ, Глава государства делает акцент и на социально-экономическое их наполнение. Уверенно прослеживается преемственность выбранному вектору преобразований, первые основы которого были заложены еще в 2019 году.

Глава государства честно говорит о существующих проблемах, не боясь обнажить системные недочеты и несовершенство существующих инструментов управления. При этом он призывает казахстанцев объединиться и взять на себя солидарную ответственность за будущее страны.

Вопросы образования и здравоохранения не случайно занимают акцентное место в этом программном документе. Ведь получателем услуг здесь является, можно сказать, каждый житель страны. Кроме того, в данной сфере заняты около 2 млн человек. Увеличение заработной платы, которое анонсировал Президент, призвано снять социальную напряженность и дать уверенность врачам и педагогам в том, что государство заботится о них.

Повышение зарплаты госслужащих сопряжено с реформами, которые призваны создать новую концепцию государственного менеджмента. Я думаю, что нам стоит ждать в этом направлении больших изменений как в систем­ном плане, так и в кадровом.

Думаю, четким ответом на социальный запрос можно считать и идею проекта «Национальный фонд – детям». Казахстанцы час­то сетовали, что Арабские Эмираты, к примеру, изыскивают средства, чтобы позаботиться о будущем каждого своего граж­данина, а наша нефтяная держава не делала таких же шагов. Озвученная Президентом инициа­тива – очередная иллюстрация социальной ориентированности государства, которая выражается в том, что доход от пользования недрами должен иметь каждый гражданин страны.

Тот факт, что Президент назначил досрочные выборы и предложил ввести для Главы государства один семилетний срок без права переизбрания, мне представляется как большой шаг к Новому Казахстану. Это будет главным событием осени и покажет уже очень конкретные очертания той страны, которую хотят видеть казахстанцы.

Популярное

Все
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Чужой беды не бывает
Можем, если захотим
На треть снизили стоимость заявленного роста тарифа на электроэнергию в Костанайской области
С заботой о людях
Более 300 волонтеров задействованы в масштабной работе в Костанайской области
Доп-ограбление
Активистка-общественница из Конаева Ляззат Салыкова обучает швейному делу людей с инвалидностью и помогает им зарабатывать своим трудом
Чисто по-человечески
От народного доверия к государственной состоятельности
Снимки не делают, их создают
Хранители памяти
Руководство к действию
Системный план мер
Конопля и с воздуха видна
Ссылаясь на дефицит топлива, компании, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов, сократили периодичность вывоза мусора
Жалоб было очень много
«Дагестан» и «Самур»
Нестандартный подход
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Меняемся вместе с Конституцией
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Когда проводились испытания, о судьбах людей никто не думал
Умер Михаил Горбачев
Песнями под гитару, барабанными ритмами и выставкой молодых художников День Конституции отмечала столичная молодежь
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Читайте также

Свежий выпуск
Хранители памяти
Свежий выпуск
Снимки не делают, их создают
Свежий выпуск
Чисто по-человечески
Свежий выпуск
Конопля и с воздуха видна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]