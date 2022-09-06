Очертания будущего страны

Нынешнее Послание Президента имеет большое значение в первую очередь как ответ на социальные запросы казахстанцев. Опираясь на курс политических реформ, Глава государства делает акцент и на социально-экономическое их наполнение. Уверенно прослеживается преемственность выбранному вектору преобразований, первые основы которого были заложены еще в 2019 году.

Глава государства честно говорит о существующих проблемах, не боясь обнажить системные недочеты и несовершенство существующих инструментов управления. При этом он призывает казахстанцев объединиться и взять на себя солидарную ответственность за будущее страны.

Вопросы образования и здравоохранения не случайно занимают акцентное место в этом программном документе. Ведь получателем услуг здесь является, можно сказать, каждый житель страны. Кроме того, в данной сфере заняты около 2 млн человек. Увеличение заработной платы, которое анонсировал Президент, призвано снять социальную напряженность и дать уверенность врачам и педагогам в том, что государство заботится о них.

Повышение зарплаты госслужащих сопряжено с реформами, которые призваны создать новую концепцию государственного менеджмента. Я думаю, что нам стоит ждать в этом направлении больших изменений как в систем­ном плане, так и в кадровом.

Думаю, четким ответом на социальный запрос можно считать и идею проекта «Национальный фонд – детям». Казахстанцы час­то сетовали, что Арабские Эмираты, к примеру, изыскивают средства, чтобы позаботиться о будущем каждого своего граж­данина, а наша нефтяная держава не делала таких же шагов. Озвученная Президентом инициа­тива – очередная иллюстрация социальной ориентированности государства, которая выражается в том, что доход от пользования недрами должен иметь каждый гражданин страны.

Тот факт, что Президент назначил досрочные выборы и предложил ввести для Главы государства один семилетний срок без права переизбрания, мне представляется как большой шаг к Новому Казахстану. Это будет главным событием осени и покажет уже очень конкретные очертания той страны, которую хотят видеть казахстанцы.