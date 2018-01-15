Очевидцы рассказали подробности о резне в пермской школе



Окровавленные дети выбегали из школы



Утром несколько раненых подростков прибежали в расположенный рядом ТЦ "Кит" и сообщили охраннику о произошедшем. Тот нажал на тревожную кнопку. На вызов приехали сотрудники предприятия "Цербер".



Сегодня двое подростков устроили поножовщину в пермской школе № 127. В результате пятнадцать человек получили ранения, передает РИА-Новости Сначала молодые люди подрались прямо в здании учебного заведения. Их пытались разнять учительница и другие школьники. Преподаватель и еще двое подростков находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемых задержали: одного допрашивают, второго госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.Фото РИА Новости/Игорь КатаевПервое, что они увидели, – выбегающих из школы детей, многие были без верхней одежды и в крови."Дети разбегались во все стороны от школы, некоторые из них были окровавлены. Наши сотрудники до прибытия врачей оказывали первую доврачебную помощь школьникам", – рассказал гендиректор предприятия Андрей Козеев.Фото РИА Новости/Игорь КатаевКак сообщила агентству мать одного из учеников, учительница помогла спастись нескольким школьникам, оттолкнув от них нападавшего. Благодаря ей дети смогли сбежать.Педагога зовут Наталья Шагулина. Она классный руководитель 4"Б" класса. Женщина была первой, на кого набросились молодые люди. Удар ножом пришелся ей в шею. Другие школьники пытались ее защитить. Сейчас учительницу прооперировали, она находится в реанимации.Портал progorod59.ru со ссылкой на школьников, которые находились в другом кабинете, пишет: "В наш класс забежали четвероклассники. Один из них был ранен, порезаны палец и шея. Было сильное кровотечение, его остановили. Пострадавший рассказал, что сначала нападавший его ударил по голове, а потом начал резать".По словам учащихся, двое подростков ворвались в класс и стали нападать на школьников, за них вступилась классная руководительница. "Тогда преступники переключились на нее, а дети смогли выбежать из класса", – отмечает ресурс.Один из детей сообщил, что услышал крики, когда был на уроке французского языка."Учительница вышла узнать, что происходит. Потом забежала в класс и сказала всем выходить. Выйдя, мы увидели трех или четырех четвероклассников, которые были все в крови. После этого всю школу эвакуировали", – поделился он.Фото РИА Новости/Игорь КатаевДраки в школе № 127 происходили и до этого инцидента, рассказали РИА Новости ученики соседнего учебного заведения."У 127-й плохая репутация, там постоянно драки. Поведение там страдает", – поделились ученики восьмого класса школы № 133."Другие соседние школы, когда закрывают на ремонт, переводят детей в 133-ю, а не в 127-ю", – добавили они.В этом учреждении работают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.