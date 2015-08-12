Очевидцы сообщают о камнепаде по дороге на Иссык-Куль
Ксения Воронина
Пользователи социальных сетей сообщают о камнепаде на трассе в Боомском ущелье Иссык-Кульской области Кыргызстана. В результате было заблокировано движение, передает Kazpravda.kz.
"Обвал грунта произошел со 130 по 133 километры дороги Бишкек – Торугарт. Высота обвала достигает десяти метров. Обе полосы движения закрыты. Обвал грунта дошел даже до железной дороги в некоторых местах", – рассказал глава ДПС МВД Кыргызстана Сергей Дьяченко интернет-изданию "Вечерний Бишкек".
Примерно с 15.00 по местному времени на участке работает спецтехника для расчистки завала.
В связи с произошедшим ЧП премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев провел экстренное совещание, на котором поручил очистить территории завала.
В свою очередь МЧС страны распространило официальный пресс-релиз с объяснением причин блокирования движения на автодороге.
"На данном участке обвала или камнепада не было, на данный момент ДЭП-34 при министерстве транспорта и коммуникации КР проводит работы по разгрузке песка и щебня, на данном участке дорога в одну колею закрыта временно. Просим граждан соблюдать спокойствие и соблюдать правила дорожного движения. Жертв и пострадавших нет. Данные мероприятия будут проводиться до 20.00", – говорится в официальном сообщении.
Вместе с тем на сайте "Вечернего Бишкека" размещено видео очевидцев, подтверждающее камнепад.
Согласно информации минтранскома, обвал камней – это сошедший оползень объемом 2 000 кубических метров.
Напомним, что сегодня, 12 августа, Президент Нурсултан Назарбаев и его кыргызстанский коллега Алмазбек Атамбаев приняли участие в церемонии отмены таможенного контроля на государственной границе двух стран. Во время торжественного мероприятия Атамбаев сообщил, что от Алматы до Иссык-Куля будет построена новая короткая дорога.