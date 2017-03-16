​Очей очарование

Звучит название экспозиции поэтично, с казахского языка оно переводится как «нектар», в греческой мифологии так называли напиток богов, дающий бессмертие. Философский смысл выставки отождествляется с идеей передачи сокровенной сущности цветка как одного из прекрасных творений природы. Вместе с тем название композиции созвучно с именем самой художницы – Гульнар. Символично, что картины выставлены во Дворце Независимости в дни празднования 8 Марта и Наурыза, связанных с весенним пробуждением природы.

Выставка, которая продлится до 2 апреля, представлена 25 акварельными произведениями, написанными в жанре натюрморта. Их названия говорят сами за себя – «Белые ромашки в корзинке», «Букет на стуле», «Колокольчик», «Яблоки на ковре», «Букет в стеклянной вазе», «Опавшие лепесточки», «Маки».

Для почерка художницы Гульнар Махан­бетжановой характерно слияние реалистичного и декоративного стилей, которое заметно в сочетании живописной светотеневой моделировки предметов и фона с графической передачей таких деталей, как узоры на посуде. Вместе с тем она работает не только в жанре натюрморта, но и пейзажа, портрета, тематических картин. Особой притягательностью отличаются пейзажи, написанные ею в технике акварели. Благодаря гармонии тепло-холодной цветовой палитры ее пейзажи наполнены тонким лиризмом.

Гульнар Маханбетжанова любит рисовать с натуры, вы не увидите в ее творчестве вымышленных образов, все сюжеты взяты из повседневной жизни. Она не устает снова и снова удивляться открывающимся ей новым граням красоты, и в этом заключается секрет ее неиссякаемой жажды творчества. Как для любой творческой натуры, для художницы красота – явление много­гранное. Красота – это не только эстетическая категория, это также где-то явная, а где-то – скрытая, тем не менее главная сущность бытия, прекрасная во всех ее проявлениях.