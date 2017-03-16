​Очей очарование

Свежий выпуск
504
Гайни Мухтарова, доцент кафедры «Сценография и декоративное искусство» КазНУИ, член Союза художников Казахстана

Звучит название экспозиции поэтично, с казахского языка оно переводится как «нектар», в греческой мифологии так называли напиток богов, дающий бессмертие. Философский смысл выставки отождествляется с идеей передачи сокровенной сущности цветка как одного из прекрасных творений природы. Вместе с тем название композиции созвучно с именем самой художницы – Гульнар. Символично, что картины выставлены во Дворце Независимости в дни празднования 8 Марта и Наурыза, связанных с весенним пробуждением природы.

Выставка, которая продлится до 2 апреля, представлена 25 акварельными произведениями, написанными в жанре натюрморта. Их названия говорят сами за себя – «Белые ромашки в корзинке», «Букет на стуле», «Колокольчик», «Яблоки на ковре», «Букет в стеклянной вазе», «Опавшие лепесточки», «Маки».

Для почерка художницы Гульнар Махан­бетжановой характерно слияние реалистичного и декоративного стилей, которое заметно в сочетании живописной светотеневой моделировки предметов и фона с графической передачей таких деталей, как узоры на посуде. Вместе с тем она работает не только в жанре натюрморта, но и пейзажа, портрета, тематических картин. Особой притягательностью отличаются пейзажи, написанные ею в технике акварели. Благодаря гармонии тепло-холодной цветовой палитры ее пейзажи наполнены тонким лиризмом.

Гульнар Маханбетжанова любит рисовать с натуры, вы не увидите в ее творчестве вымышленных образов, все сюжеты взяты из повседневной жизни. Она не устает снова и снова удивляться открывающимся ей новым граням красоты, и в этом заключается секрет ее неиссякаемой жажды творчества. Как для любой творческой натуры, для художницы красота – явление много­гранное. Красота – это не только эстетическая категория, это также где-то явная, а где-то – скрытая, тем не менее главная сущность бытия, прекрасная во всех ее проявлениях. 

Популярное

Все
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Мужчина с почкой свиньи умер в США
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
Ни проехать, ни пройти
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Читайте также

Угонщикам в Британии лафа
Отели превращаются в приюты
Олимпиада принесет убытки?
Дефицит социальной сплоченности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]