​Очистить образование от коррупции

В текущем году АДГСПК и «Нур Отан» подписали Дорожную карту по противодействию коррупции, первый шаг которой связан с устранением этого социального зла в системе образования. На посвященном его реализации совещании в центральном аппарате партии обсуждались коррупционные риски в этой сфере и возможные пути их минимизации. Как отметил заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев, сфере образования в Казахстане всегда уделялось самое пристальное внимание, в нее вливаются значительные бюджетные средства, что вызывает необходимость тщательно анализировать коррупционные риски, следить за эффективным освоением бюджетных средств. Здесь между тем есть ряд поводов для беспокойства.

– В 2016 году высшими учебными заведениями было совершено 109 финансовых нарушений на общую сумму 14,3 миллиарда тенге. Среди них: подтасовка данных о трудоустройстве выпускников, выделение финансирования на вымышленную деятельность вузов, несанкционированные капиталовложения и так далее. В последние годы наиболее острыми становятся злоупотребления при распределении государственных грантов, – рассказал Алик Шпекбаев.

Как отметил заместитель главы агентства, ключевым фактором, способствующим коррупции в сис­теме образования, остается низкая оплата труда. По озвученным им данным, оклад представителей академического сообщества составляет от 80 до 100 тыс. тенге, а ведь профессорско-преподавательский состав – это работники идеологического фронта, и работа их должна цениться соответственно.

За первую половину 2017 года в сфере образования зарегистрировано 138 коррупционных преступлений, что на 4% больше, чем в прошлом году. Алик Шпекбаев напомнил самые резонансные случаи. Это коррупционная схема, в которой был замешан бывший вице-министр образования, общий ущерб по этому делу составил 1,5 млрд тенге. В Актюбинской области осужден руководитель областного департамента по контролю в сфере образования, который за положительное решение воп­роса о прохождении аттестации собирал вознаграждения с педагогов. В Павлодарской области руководитель отдела образования Экибастуза за успешную сдачу учениками ЕНТ вымогала по 100 тыс. тенге с директоров всех 45 школ города. Чтобы набрать нужную сумму для взятки, руководители учебных заведений вынуждены были собирать деньги с родителей учеников. В целом по итогам проверок, проведенных АДГСПК в сфере образования, привлечены к ответственности в прошлом году 46, а в первом полугодии текущего года – 26 человек.

Учитывая то, что сфера образования остается одной из самых подверженных коррупционным проявлениям, проводится большая работа по снижению рисков и формированию нулевой терпимости к этому социальному злу. Так, утверждена концепция воспитательной работы учащихся, в результате чего практически в каж­дой общеобразовательной школе созданы добровольные клубы «Адал ұрпақ». Антикоррупционная тематика нашла отражение в учебных программах всех уровней образования. Прием документов на конкурс по размещению государственных грантов переведен в разряд государственных услуг и процесс автоматизирован. Высшими учебными заведениями подписаны Антикоррупционные хартии. Внедряется независимая от человеческого фактора система по распределению очередей в детские сады.

– Для городов республиканского, областного и районного значения введен безальтернативный электронный способ формирования очередей и зачисления детей в детский сад. Бумажный способ в качестве альтернативы пока оставлен только в сельской местности. Исключены комиссии местных исполнительных органов, распределяющие места в детсады, они заменены роботизированной системой, которая в автоматическом режиме без контакта с чиновником распределяет места, – рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

Для сведения к минимуму коррупции при утверждении руководителей средних учебных заведений МОН предлагает, чтобы они назначались на должность по направлению попечительских советов школ.

В целом, как отмечалось на совещании, для эффективной борьбы с коррупцией в первую очередь следует подорвать ее экономические основы. В том числе необходимо принять меры по усилению контроля за расходованием бюджетных средств, проведением госзакупок и использованием государственного имущества. Важно продолжить практику исключения различных разрешительных процедур или обеспечить прозрачность и максимальную автоматизацию. Внедрить транспарентные и понятные процедуры услуг, оказываемых студентам и учащимся. Обеспечить соблюдение учебными заведениями принципов академической честности. Отмечалась также необходимость усиления общественного контроля в сфере образования и формирования в обществе нетерпимости к коррупции.