Очистить окружающую среду

Ольга Файнштейн

На совещании с участием депутатов Парламента, представителей заинтересованных госорганов, НПО и бизнес-ассоциаций были рассмотрены результаты внешнего анализа коррупционных рисков, а также общественного мониторинга, обсуждены вопросы по снижению административных барьеров в указанной сфере.

По данным Комитета по правовой статистике и специаль­ным учетам Генеральной прокуратуры РК, в сфере приро­допользования и экологии в 2016 году зарегистрировано 26 коррупционных преступлений. При этом их количество по итогам 4 месяцев 2017 года выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коррупционные правонарушения в данной сфере совершаются при осуществлении государст­венных экологических проверок (за принятие решений о положительных результатах проверок и непривлечение к административной ответственности), подписании актов госприемки объекта, получении лицензии, прямом контакте чиновников с предпринимателями и так далее. Кроме того, по словам заместителя председателя АДГСПК Алика Шпекбаева, один из основных факторов возникновения коррупции в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды – несовершенство природоресурсного и природоохранного законодательства.

В 2016 году по фактам нарушений в области охраны окружающей среды Министерством энергетики и его территориальными подразделениями зарегистрировано 5 610 административных правонарушений, по 92% из которых наложены штрафы на общую сумму более 2 млрд тенге. В результате контрольно-инспекционной деятельности за 2016 с юридических лиц взысканы претензии за загрязнение окружающей среды на общую сумму более 25 млрд тенге, а с начала текущего года уже свыше 20 млрд тенге.

В ходе совещания были озвучены результаты проведенного анализа коррупционных рисков, по итогам которого установлены факты занятия предпринимательской деятельностью в КГУ «Атырауское учреждение по охране лесов и животного мира». Здесь продавали саженцы и срубленные деревья, хотя такая деятельность КГУ не регламентирована законодательством. Более того, установлено, что в нарушение установленных норм Лесного кодекса работникам учреждения предоставлен особый статус в получении сено­косных земель. Так, из 192 га земли, выданной в 2016 году, 120 га выданы без соответствующей оплаты работникам данной организации.

По мнению участников совещания, заведомо неисполнимые требования по переработке мусора через определенных субъек­тов также создают барьеры и приводят к возникновению коррупционных рисков. А в конечном итоге вредят экологии, так как из ежегодно образуемых 5–6 млн тонн твердых бытовых отходов перерабатывается только 1,8%, а остальной объем складируется на полигонах вдовесок к 100 млн тонн уже накопленных отходов.

По итогам совещания агентством выработаны 37 рекомендаций по устранению коррупционных рисков и административных барьеров в нормативных правовых актах и организационно-управленческой деятельности (19%) госорганов в сфере природо­пользования и экологии.

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