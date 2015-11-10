Статьи Очистить зерна от плевел Лаура ТУСУПБЕКОВА

Депутатам на заданную тему доложил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков. Особый акцент в своем выступлении глава Минсельхоза сделал на субсидировании отрасли в контексте повышения эффективности субсидирования субъек­тов АПК. Министерством на постоянной основе проводится работа по повышению эффективности субсидирования, причем одновременно проводится увеличение объемов государственной поддержки. Так, с 2008 года с 41,4 млрд тенге господдержка увеличилась в 2015 году до 177,4 млрд тенге.



Внедряются новые инструменты государственной поддержки, повышаются нормативы эффективных видов субсидий и снижаются нормативы неэффективных. Несмотря на все меры, основные показатели продуктивности животноводства и урожайности растениеводства по-прежнему отстают от мировых.



Так, средний живой вес одной головы КРС в РК составляет 300 кг, тогда как в таких странах, как США, Канада и Германия, данный показатель превышает 500 кг. Средний надой молока на одну корову в Казахстане составляет 2,2 тыс. кг в год. В США надой составляет 8,6 кг, в Канаде – 7,8, в Германии – 6,7, в России – 3,5. Урожайность пшеницы в РК составляет 10,8 центнера с гектара, в США – 31,7, в Канаде – 35,9, в России – 22,3.



– Одной из ключевых причин слабого роста является то, что 30% субсидий, или около 70 млрд тенге, прямо дестимулируют сельхозтоваропроизводителя повышать свою эффективность, так как доля субсидий в себестоимости высока, что и компенсирует упущенную прибыль, – считает А. Мамытбеков.



В животноводстве доля субсидий в себестоимости колеблется от 12% до 50%. К примеру, в птицеводстве не достигается выработка яйца. Так, при заявленных 330 яиц в год несушка несет всего 285 яиц в год. В итоге сельхозтоваропроизводитель в год с одной несушки теряет 630 тенге дохода. При этом государство компенсирует ему по 3 тенге за каждое произведенное яйцо. Объем субсидий на одну несушку в год составляет в среднем 855 тенге. Аналогичная ситуация в молочном скотоводстве.



– Данное обстоятельство не стимулирует, как было сказано ранее, сельхозтоваропроизводителя повышать эффективность своего производства. В результате продолжения практики финансирования неэффективных видов субсидий более эффективные инструменты государственной поддержки остаются недофинансированными, что все больше обостряет проблемы низкого обновления основных средств, – отметил министр.



Кроме того, Министерство сельского хозяйства считает нужным отказаться от погектарного субсидирования в АПК. По словам А. Мамытбекова, зависимость субсидий от посевных площадей и произведенной продукции приводит к завышению сельхозпроизводителями объемов выполненных работ, а решения по погектарной субсидии принимаются без фактической проверки наличия посевов.



Министр констатирует, что в результате продолжения практики финансирования неэффективных видов субсидий (на гектар и продуктивность животноводства) более эффективные инструменты государственной поддержки остаются недофинансированными, что все больше обостряет проблемы низкого обновления основных средств.



В поиске решений для повышения эффективности субсидий министерством изучен опыт стран Кернской группы – Австралии, Канады, Новой Зеландии, стран Латинской Америки. Главными принципами данной группы является либерализация сельскохозяйственной торговли, уменьшение прямой государственной поддержки, отмена экспортного субсидирования. Эти страны, не использующие прямую поддержку сельскохозяйственного производства, показывают более высокий рост совокупной производительности факторов производства в период после отмены субсидий. Субсидирование в упомянутых развитых странах нацелено на то, чтобы отрасль была более экологичной, а фермеры − более благополучными. Ведь значительная часть финансовых средств выделяется в таких странах по линии "зеленой корзины".



С содокладом на тему правительственного часа выступил председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Ромин Мадинов. Депутат высказался категорически против отказа от погектарного субсидирования в агропромышленном комплексе. Мажилисмен, имея большой опыт в сельском хозяйстве, согласился с тем фактом, что в сфере субсидирования сельхозпроизводства, действительно, есть большие проблемы. В частности, акиматы не в состоянии контролировать все посевы, что приводит к появлению приписок и незаконному получению субсидий некоторыми сельхозтоваропроизводителями.



– Для решения этих проблем можно изучить возможность привлечения страховых компаний для контроля за распределением субсидий в сельском хозяйстве. Например, можно выплачивать субсидии на основании страхового полиса, полученного сельхозтоваропроизводителем от страховой компании после посева, – сказал депутат.



Считает неоправданными депутат и ссылки на успешный опыт Новой Зеландии или Австралии. По его словам, сравнивая, необходимо учитывать погодные условия и климат. В этих странах никогда не бывает морозов, и собирают по два урожая в год.



– Нужно понимать: так как мы уже находимся в ЕАЭС и в ВТО, субсидирование сельского хозяйства – это экономическая необходимость, – отметил Р. Мадинов.



Как и следовало ожидать, шквал депутатских вопросов в адрес министра касался прошедшей на днях информации о возможном повышении цен на социальный хлеб. Так, депутат Турсунбек Омурзаков интересовался тем, как отмена субсидий отразится на цене на хлеб.



Предваряя дискуссии, А. Мамытбеков призвал не политизировать этот вопрос и заверил, что социально уязвимым слоям населения увеличат размер пособия для покупки хлеба. Все остальные должны покупать хлеб по рыночной цене, ибо когда и богатый и бедный платят за хлеб одинаково – это не есть социальная справедливость. Он напомнил, что на протяжении последних 6 лет Правительство тратило на снижение цен на хлеб первого сорта 6–8 млрд тенге ежегодно, иногда эта сумма доходила до 15 млрд тенге.



– Это обходится государству довольно дорого. И расчеты показали, что если удешевлять хлеб только адресно, то цена вопроса будет всего 1,5 миллиарда тенге, – сказал А. Мамытбеков. – То есть если нужно кому-то помогать, то мы должны помогать точечно, адресно. Есть существующий довольно эффективный механизм адресной социальной помощи, и не надо ничего придумывать. Просто там будет перерасчет потребительской корзины, и нужные слои населения получат необходимое количество пособий больше, – заверил он.



Глава МСХ также отметил, что во всех городах страны до сих пор работают советские хлебокомбинаты, нет новых технологий. И пока Правительство держит цены на хлеб, наша лучшая в мире пшеница превращается в не самый вкусный хлеб, так как нет конкуренции. Хлеб субсидируется, и производителям нет необходимости повышать качество хлеба.



– Нет конкуренции, туда не идут новые инвестиции. Потому что нормальный инвестор знает, что государство в нужный момент всегда ему выкрутит руки, заставит правдами-неправдами держать цены, – пояснил он.



Мамытбеков также подчеркнул, что несколько лет назад в МСХ проводили расчет нормы потребления хлеба. И если по нормам положено потреблять 2,4 млн тонн в год (в страновом выражении), то казахстанцы потребляют всего один миллион.



– Человек тратит на транспортные расходы: на троллейбус, автобус больше, чем на хлеб. Поэтому мы не должны политизировать этот вопрос. Это вопрос чисто экономического характера, и мы должны прекратить эту полемику, – сказал глава МСХ.



Еще один актуальный вопрос, касающийся качества поступающей на казахстанский рынок сельскохозяйственной продукции, поднял депутат Валихан Бишимбаев. Мажилисмен констатирует, что сегодня в республике более 5 уполномоченных органов курируют вопрос продовольственной безопасности, а некачественные, а порой и небезопасные продукты как были на наших прилавках, так и есть. И есть их нашим гражданам. Глава МСХ тревогу депутата разделил.



– Что касается контроля, то в самом деле есть такие проблемы – много контролирующих органов, а результата мало. Когда дело доходит, крайнего не найти, – сказал он.



Он проинформировал, что на прошедшем приграничном форуме в Сочи его коллега из России Александр Ткачев предложил передать функции контроля ввозимой в страны ЕАЭС продукции министерствам сельского хозяйства.



– Мы поддержали это предложение, как Министерство сельского хозяйства, потому что это самый заинтересованный орган, и через интересы защиты прав потребителей будут защищаться интересы наших производителей, – сказал министр, заверив депутатов, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время на заседании Правительства.



Обвинили депутаты МСХ и в том, что ведомство не регулирует импорт и при этом заставляет отечественных сельхозтоваропроизводителей сдерживать цены. С претензией глава МСХ согласился.



– Мы считаем необходимым дерегулирование цен на продукты питания. К сожалению, мы сегодня заставляем сельхозтоваропроизводителей держать цены на одном уровне ввиду различных причин, хотя рынок довольно конкурентный. При этом мы совсем не регулируем импорт, совсем не регулируем торговлю, – сказал министр.



В качестве примера министр привел цену на яйцо. По его словам, стоимость одного яйца в среднем составляет 10–12 тенге, но пока проходит путь от фабрики до прилавка прибавляет в цене больше 10 тенге, его конечная стоимость – 20–25 тенге.



– То есть маржинальность в торговле достигает 100%, а сельхозтоваропроизводитель, вложив столько труда, имеет рентабельность максимум один тенге с одного яйца. Мы не придерживаемся позиции поставлять лимитированную рентабельность для торговли: да, торговля должна быть конкурентной, и там не должно быть лимитов, но мы должны наращивать логистические цепочки, сокращая количество посредников между производителями и потребителями, – пояснил он.



Также глава МСХ считает важным усилить меры по защите внутреннего рынка от контрафактной и фальсифицированной пищевой продукции.



Подняли депутаты и проблему здорового питания казахстанских школьников. Министр успокоил народных избранников и сообщил, что МСХ добилось, чтобы в рамках программы "Денсаулык" был прописан такой индикатор, как улучшение здорового питания школьников.



– Через эту программу мы хотим, чтобы в школьной программе питания было молоко, мед и яблоко, которые будут поставлять местные производители. Одновременно мы улучшаем здоровье детей и поддерживаем местных сельхозтоваропроизводителей, – сказал А. Мамытбеков.



Подводя итоги правчаса, вице-спикер А.Тасбулатов отметил, что конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции в значительной степени зависит от уровня государственной поддержки сельского хозяйства. В результате экономически обоснованного распределения государственных субсидий между сельхозтоваропроизводителями будет развиваться малый и средний бизнес на селе. Как следствие, возникнут предпосылки для становления среднего класса в сельской местности, что в конечном итоге выразится в укреплении социальной стабильности и повышении качества уровня жизни на селе и его социального обустройства.



– С учетом изложенного, считаем, что Министерству сельского хозяйства и в целом Правительству необходимо более детально подойти к данному вопросу, в особенности к упразднению действующих государственных дотаций и их дальнейшему перераспределению, – сообщил вице-спикер палаты Абай Тасбулатов.



По итогам обсуждения приняты соответствующие рекомендации Правительству с учетом депутатских замечаний.



