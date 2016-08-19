Очистка озера Талдыколь в Астане завершится до конца 2016 года

Очистка озера Талдыколь завершится до конца 2016 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства Астаны Тимур Абижанов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на astanatv.kz
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По данным представителей акимата работы по очистке Талдыколя уже на стадии завершения. Кроме того почти выполнен комплекс работ по реконструкции существующей системы очистки, а так же начато строительство сооружений механической и биологической очистке. По подсчётам специалистов все эти работы позволят сократить объем озера с 55 до 35 миллионов кубометров и избавят воздух столицы от неприятного запаха.
"Сейчас чтобы запаха в целом у нас не было, мы завершаем извлечение донного ила. Эти работы буквально вот август сентябрь, они будут завершены. Параллельно идут работы по строительству. После этого будет начата установка оборудования. Сейчас идет монтаж оборудования, после монтажа оборудования наступят пусконаладочные работы и в целом в декабре 2016 года все вопросы связанные с Талдыколем они будут решены", – сказал Абижанов.
Он также отметил, что параллельно ведутся работы связанные с ливневой канализацией. "Сейчас городская система ливневки выглядит следующим образом. Она состоит из 8 комплексов очистных сооружений и 2-х прудов накопителей. Общая протяженность коллекторов ливневой канализации более 300 километров. По словам представителя акимата, разрабатываются проекты по строительству новых очистных сооружений, насосных станций и дополнительных коллекторов", – поясняется в информации.
Как известно, в апреле 2016 года Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил
устранить неприятный запах, который идет с этого озера.