Свежий выпуск Очистка, поддержка, мониторинг Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

В Наурызбайском районе проводится очистка от селевой массы территорий вблизи жилых домов, школы № 187, улиц, поврежденного русла реки Каргалинки, берегоукрепительные работы. Спилено и вывезено 114 деревьев, несущих угрозу падения. Коммунальными службами продолжаются восстановительные работы по обеспечению водоснабжения и газоснабжения. Ежедневно подвозится вода.

ГУ «Казселезащита» проводит очистку решетки от наносов правой и левой стороны селезащитного сооружения. На постоянной основе организован и осуществляется мониторинг прохождения воды в русле реки Каргалинки, а также селеопасных участков Заилийского Алатау. В ликвидации последствий селевого потока задействованы 1 084 человека личного состава и 181 единица техники сил и средств ДЧС и ДВД Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, Казселезащиты, Каз­авиаспаса, Национальной гвардии МВД РК, городские коммунальные службы и службы гражданской защиты.