Очистное сооружение за 300 млн тенге не справляется с отходами в Туркестанской области

Общество
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Жители поселка переживают, что среди населения могут вспыхнуть инфекционные заболевания или даже возникнет эпидемия.

Фото: otyrar.kz

Проблемный вопрос с канализацией в Тюлькубасском районе не решается много лет. Аким поселка Састобе считает, что построенная в ауле новая система не справляется со своей задачей, а деньги, тем временем, уже потрачены. Назначенный глава сельского округа уверяе, что это грозит экологическим бедствием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Жители боятся, что от зловонного запаха в поселке Састобе избавятся нескоро. По крайней мере, строительство нового очистного сооружения с застарелой проблемой не справляется.

«В соответствии с нормативами, на этой станции должна быть система, которая будет упаковывать ТБО, сушить и вывозить всё это. На сегодня эти работы не ведутся, так как в связи с недоброкачественными работами строение дало осадку. Внутри системы все полетело», - говорит аким поселка Састобе Аскар Айдарбеков.

По его словам, на новую станцию потратили больше 300 миллионов тенге, но на всю мощь она так и не заработала.

«Вы видите, что здесь творится! Когда только построили, тут был асфальт, потом все пришло практически в негодность. Это все не стоит 300 млн тенге! Сегодня Састобе не вывозит проблему канализационной системы. Все качается прямо в искусственное сооружение, все отходы идут туда. Вся моча и канализационные отходы идут в искусственное озеро - без очистки», - возмущен глава поселка.

В районном акимате на компанию, отвечающую за коммуникации, обрушился шквал критики. Подрядчика обещают наказать, но прежде заставят все недочеты исправить.

«Да, я в курсе этой ситуации. Как суд завершится и решение вынесут, ситуацию исправят», - заверил аким Тюлькубасского района Нурлан Байгут.

Цивилизованную систему канализационных очистных сооружений жители поселка Састобе ждут много лет. Люди переживают, что могут стать причиной вспышки инфекционных заболеваний или даже возникновения эпидемий среди населения.

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