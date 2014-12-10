Свежий выпуск Очки теряют все... Юрий МАКАРОВ

Тур получился очень интересным, ни одной из команд не удалось избежать в нем поражений. В том числе многократным чемпионкам страны из команды «Жетысу» (Алматинская область). В принципиальном споре с павлодарским «Иртыш-Казхромом» лидеры чемпионата неожиданно уступили со счетом 0:3.

Ну а лучшие результаты по итогам четырех игровых дней имели «Жетысу», «Астана» и «Алматы», одержавшие по три победы и потерпевшие по одному поражению.

До «золота» не дотянули

На чемпионат мира по самбо среди кадетов (спорт­смены 14–16 лет) в Лимасол (Кипр) съехались 186 спорт­сменов из 19 стран. Убедительную общекомандную победу одержали борцы России – страны-родоначальницы самообороны без оружия. В активе россиян 14 золотых медалей, три высшие награды увезли домой украинцы, две – болгары, одну – греки.

В копилке сборной Казахстана одна серебряная и 4 бронзовые награды. В финальном поединке весовой категории до 60 кг наш Сунгат Жубаткан уступил болгарину Божидару Темелкову. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись Айнур Сулеймен (52 кг), Аскар Еспусинов (42 кг), Куандык Шадияр (50 кг) и Ансарбек Гайнуллин (66 кг).

Сыграют в группе «В»

Сборная Казахстана по хоккею с шайбой (игроки до 20 лет) отправилась на молодежный чемпионат мира в Венгрию. Наши земляки в период с 14 по 20 декабря сыграют в Дунайвароше в группе «B» первого дивизиона. Подопечные главного тренера команды Сергея Старыгина скрестят клюшки со сверстниками из Украины, Японии, Франции, Венгрии и Польши.

Тренерский штаб пригласил в команду хоккеистов из 7 казахстанских клубов. Ворота будут защищать Валерий Севидов и Юрий Волосенко, защитники – Илья Горожанинов, Владимир Межебицкий, Диас Мадиев, Мадияр Ибрайбеков, Иван Степаненко, Станислав Зинченко, Степан Александров, Владислав Ненахов, нападающие – Алихан Асетов, Алексей Киселев, Аркадий Шестаков, Кирилл Савицкий, Кирилл Ядрышников, Никита Михайлис, Иван Кинстлер, Евгений Королинский, Сергей Стукалов, Дмитрий Гренц, Дмитрий Преснов, Кирилл Панюков, Никита Незнамов, Дамир Рыспаев.

По пути в Венгрию наша команда сделала остановку в Риге и сыграла два товарищеских матча с молодежной сборной Латвии. Проигрывая в первом поединке со счетом 0:3, казахстанцы сумели вырвать ничью (4:4), а в серии буллитов и вовсе победили – 2:0. Вчера состоялся повторный матч.

На черно-белых полях

Восемь юных шахматистов республики приняли участие в чемпионате мира среди школьников, который прошел в бразильском городе Жуис-ди-Фора. В целом результаты у нашей делегации не столь высокие, как на аналогичных соревнованиях в прошлом году, когда казахстанцы привезли домой три медали, в том числе одну золотую. Сейчас наград было меньше, но земляки, как и в Греции-2013, стабильно занимали достойные места.

Бронзовым призером стала Меруерт Камалиденова, выступавшая среди девочек до 9 лет. В девяти проведенных партиях она одержала 7 побед и две встречи проиграла. В итоге – 7 очков. В своих возрастных категориях 4-е место занял Арыстанбек Уразаев, 5-е – Алим Тугузбай и Болатбек Минбаев, 6-е – Бибисара Асаубаева, 7-е – Абильмансур Ансат...

Как сообщает сайт Федерации шахмат Казахстана, прошлогодняя чемпионка мира среди школьников Бибисара Асаубаева на этот раз играла в открытом турнире среди мальчиков (до 11 лет), а еще стала победительницей блиц-турнира.



