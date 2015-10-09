Ода галстуку

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Александр КУЗЕННЫЙ
Данный атрибут для нынешних чиновников, то есть для госслужащих, прописан Кодексом чес­ти, естественно, без конкретики, дальше понимай, как знаешь. Пункт № 5 вещает: государственный служащий обязан придерживаться делового стиля одежды... Деловой стиль, как известно, обязательно предполагает галстук.
Поэтому хочешь ты этого или не хочешь, модно или не модно, удобно или неудобно, начиная рабочий день, галстук надеть приходится. Лично я против подобных правил ничего не имею. Весь деловой и управленческий мир на таком стиле одежды воспитан и держится, подчеркивая особый статус ее носителей.
Однако в любом правиле есть свои исключения. На эту тему и хочу поговорить, так сказать, с пристрастием. Во-первых, деловой стиль одежды прежде всего предполагает деловой, эффективный стиль работы. По долгу профессии мне почти ежедневно приходится общаться со «слугами народа» как на службе, так и в быту. Порой до смешного доходит. Читатель, приготовься «проглотить» очевидное-невероятное. Сотрудник райакимата пришел в галстуке в… баню. И знаете, как он объяснил деловой стиль одежды в парилке? Прийти в баню в галстуке – ничего зазорного нет, не одежда украшает человека, а он ее.
Рассказал об этом случае знакомому, тот отреагировал следующим образом: «Мой брат, преподаватель техникума, постоянно ходил в баню в капроновом галстуке, объясняя свои странные традиции тем, что он учит молодежь всему вечному и прекрасному, а раз так, соответственно, должен выглядеть учитель в любой обстановке».
Чудаков на свете много бывает. Но галстук в бане, извините, даже не пятое колесо в телеге. Все текущее лето стояла 36–40-градусная жара. Народ переодевался в шорты, легкие майки, босоножки. 3а иск­лючением чиновников. Они традиционный «камуфляж» не меняли, жалко было на них смотреть. Нещадно палит солнце, пот градом катит с лица, а они в темных пиджаках и при неразлучном галстуке, туго обтягивающем шею.
Ладно, на работе, где все должно быть по форме, да там и кондиционеры есть. Зачем в быту себя блюсти таким образом? В глазах населения лучше не станешь, если не стал раньше, начальство не видит. Так что тогда? Скорей всего, привычка и, наверное, стремление выделиться. Мэр города в Норвегии, по ТВ этот кадр смаковали час­то, едет на службу на велосипеде в спортивном костюме. В кабинете он переодевается и по всей форме государственного мужа приступает к делам.
Народ этого мэра избрал повторно, несмотря на свободную форму одежды во внерабочее время. Досуг в галстуке, на мой взгляд, глупо, иронично, непрактично. Форму одежды определяет ситуация. Ходите в галстуке в баню, на пляж, сидите в нем у костра с гитарой или с удочкой на берегу водоема – ваше право. Но есть и другая сторона медали. Деловой стиль в одном месте притягивает, во втором – отталкивает.
Представим поле, пыль, полным ходом идет жатва, и ты являешься в гости к механизаторам в служебной «упаковке». Ага, очередной небожитель пожаловал, промелькнет у них в голове, что на этот раз пообещает…
По телевизору внимательно наб­людаю за «прикидом» глав государств, видных политиков. Их можно видеть без галстуков, в джинсовых брюках, цветных рубашках. Повторимся: стиль одежды диктует ситуация. Знаю успешного акима района, который до обеда, когда проходят совещания, официальные встречи, является на службу в деловой одежде. После обеда, когда намечены встречи с населением, поездки в сельские округа на объекты МСБ, он облачается в удобный для себя костюм, оставляя дома галстук.
Мне лично импонирует такой подход к гардеробу госслужащего. Да и люди, думаю, не против созерцать чиновника высокого ранга в «демократической» одежде. Облачаясь в нее, важно не пытаться играть роль «своего» или близкого в доску человека, отсутствие деловитости не прикроешь даже царской одеждой.
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что наша госслужба на постсоветском пространстве – одна из лучших, если не лучшая. Таковы отзывы гостей, приезжающих по обмену опытом. Может, я и перегнул палку насчет галстуков, выражая мысли вслух. Пусть это остается на моей совести. А на совести чиновников пусть остается незыблемый постулат: коль пошел служить людям, должен не только соответствовать Кодексу чести внешне, но и внутренне, что, пожалуй, важнее первого.
Галстук, крути не крути, это лицо чиновника, однако далеко не его содержание. Не зря же народная муд­рость гласит: «По одежке встречают, по уму провожают»...

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