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Ода малой родине
Михаил Тё

Год детей в Жамбылской области стартовал с детской выставки «Туып өстім тамаша Жуалымда жуып өскем бетімді бұлағында», открытой в художественной галерее историко-культурного комплекса «Древний Тараз».

На суд ценителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства представлено около 160 творческих работ, авторами которых выступили воспитанники детской школы искусств № 1 села Бауыржана Момышулы Жуалынского района. Своим мастерством порадовали и их педагоги.

– У нас в школе десять творческих кружков. На выставке представлены результаты работы только двух из них – студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, – отметил директор детской школы искусств № 1 Канат Муратаев. – Мы отобрали самые лучшие образцы. Все они отражают любовь к родному краю – это своего рода дань уважения и благодарности земле, воспитавшей нас. Выставку отличает большое разнообразие работ. Уверен, каждый зритель зарядится положительными эмоциями.

Четырнадцатилетний Дамир Елубай представил работы, выполненные цветными карандашами, а Каусар Орынбасар удивила высоким уровнем мастерства в гуашевой технике. Самая младшая ученица Розалина Ашурова предпочитает композиционные работы и пейзажи.

Можно увидеть и работы педагогов. Среди них – зарисовки простым карандашом и картины маслом Нуржана Омиртая, композиционные работы и пейзажи Биржана Джумабекова, нацио­нальные головные уборы – саукеле, изготовленные Багдат Турлыкуловой, а также несколько видов настенных часов, которые продемонстрировала Галия Кызайбаева, недавно увлекшаяся возможностью создавать элементы внутреннего декора.

Три авторские работы выставил и сам руководитель сельской школы искусств. Также Канат Муратаев специально для выставки подготовил инсталляцию из дерева.

– Это своеобразная объемная эмб­лема нашего учебного учреждения, обозначающая, что все таланты воспитываются под одним общим шаныраком, – прокомментировал художник. – Другими словами, искусство во всех его проявлениях объединяет детей.

Кроме того, на выставке представлены чий, аппликации с использованием фетра, вязаные предметы, торсыки, деревянные шкатулки… Недавно в школе искусств стали делать кукол в национальных платьях, которые могут служить хорошим дополнением к интерьеру.

Настоящим украшением экспозиции стали объемные фигуры верблюдов, картины на коже и даже на камне! Видно, что сельские мастера в своем творчестве стремятся приобщиться к искусству древних кочевников. Об этом говорят применяемые материалы, а также выбор исторической тематики и широкое использование национальных орнаментов.

– Сегодня настоящий праздник искусства! Мы увидели много достойных и интересных работ, – сказала заместитель директора областного историко-краеведческого музея Рано Убайдуллаева. – Жуалынский район славится многими знаменитыми личностями, в числе которых легендарный Бауыржан Момышулы, казахстанский военачальник, ветеран войны в Афганистане Бахытжан Ертаев, писатель и общественный деятель Шерхан Муртаза и многие другие. Хочется верить, что в будущем этот список дополнится именами ребят, которые выбрали творческий путь художника.

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