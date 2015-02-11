Статьи Ода молоку. Натуральному Гуляим ТУЛЕШЕВА, Акмолинская область

Свое – вкуснее



Сегодня созданы все необходимые условия для успешной работы, подчеркнул Глава государства в Послании "Нұрлы жол – путь в будущее". И разъяснил: проведена административная реформа, работает новая структура Правительства и исполнительной власти, каждый министр знает, что делать. А еще устранены дублирование и ненужные звенья в управлении, акимы наделены необходимым объемом полномочий, в регионах есть все – программы, ресурсы, финансовые средства. Каждый отвечает за свой участок работы. "Надо, – сказал Президент Нурсултан Назарбаев, – только засучить рукава и приняться за дело". Именно так и действует глава агроформирования Иван Сауэр.



Столичному потребителю хорошо известны ставшие уже брендовыми молоко, сметана, творог, "Снежок", ряженка и другая вкусная продукция этого хозяйства, пользующиеся большим спросом за довольно редкое сочетание отменного качества и вполне демократических цен. Однако слава о "Родине" идет не только в регионе – известна она во всем Казахстане как многопрофильное развитое сельхозформирование, в котором применяются самые современные технологии. Кроме молока здесь производят зерно, мясо, плодоовощную продукцию, строительные материалы. Это элитно-семеноводческое хозяйство по производству семян зерновых культур, здесь разводят крупный рогатый скот черно-пестрой породы и чистокровных верховых лошадей.



Руководитель предприятия Иван Сауэр, думаю, особо в представлении не нуждается. Статус одного из лучших аграриев Казахстана он заслужил за 27 лет руководства хозяйством, которое сегодня по праву считается одним из самых образцовых сельхозформирований в стране.



Достижения предприятия всегда получают высокую оценку Главы государства, а во время визита в село в декабре 2013 года Президент, ознакомившись с новинками предприятия, подметил: "Если бы все наши хозяйства были такими, как ТОО "Агрофирма "Родина", наша страна имела бы продовольственные товары в избытке..."



Собственно, тема как избытка, так и недостатка молочной – подчеркну – натуральной продукции на рынке страны и легла в основу нашей беседы. По мнению Ивана Адамовича, сегодня, когда большое количество молочной продукции Казахстана импортируется, отечественный производитель должен быть ориентирован прежде всего на собственный рынок, чтобы эту нишу закрыть. А потому разговоры об "экспансии" внешнего молочного рынка вести еще очень преждевременно.



– Любая, самая развитая страна идет на внешний рынок тогда, когда перенасыщен свой. Поэтому мы должны думать о том, чтобы обеспечить отечественного потребителя не просто качественным продуктом, но и дешевым. И это не только проявление патриотизма, но и логика построения бизнеса, – считает Иван Сауэр. – Натуральное молоко сегодня никто не привезет ни из России, ни из других стран, потому что у него срок хранения 5 суток. Консервированное, восстановленное, какое угодно… Но натуральное, непорошковое, экологически чистое можно получить только здесь, у себя дома.



Держат марку



Под "натуральным" мы понимаем полезный, без добавок, максимально сохранивший свои исходные питательные свойства продукт. "Родина", как уверяет глава хозяйства, на столичный рынок поставляет именно такую. Полностью автоматизированный современный комплекс мощностью 50 тонн в сутки, с молочно-товарной фермой, с круглогодичным стойловым содержанием коров позволяет выпускать "настоящее" молоко круглогодично. Здесь – замкнутая цепочка производства, поэтому молоко прямо от коровы тут же поступает по молокопроводу в приемное отделение, дальше – в цех переработки, где продукт проходит полный цикл – от очистки и охлаждения до фасовки. При этом он подвергается самому щадящему способу обработки – пастеризации до 80 градусов в течение 30 минут с соблюдением принципа: чем меньше контактов с атмосферой, тем молоко качественнее.



Сейчас в хозяйстве насчитывается 3 тыс. голов КРС, а объем выпускаемой продукции ежегодно увеличивается. Однако полностью обеспечить потребности растущей столицы одним родинцам не по силам.



– В прошлом году мы в Астане продали 8,5 тысячи тонн молочной продукции в ассортименте. В 2013-м – чуть больше 7 тысяч, в 2012 – порядка 5. В день отправляем в столичные торговые сети 35–36 тонн, а они просят 45. Не выполняем задачу. Плюс три наших села обеспечиваем. Мы даже в Кокшетау не возим, – поясняет Иван Адамович. – С одной стороны, конечно, льстит, что молоко уходит как горячие пирожки, с другой – понимаем: сырья ведь не хватает.



Но даже и в такой ситуации использование сухого молока в «Родине» дело принципиально невозможное, поскольку тогда пострадали бы не только качество, но и высокая марка, которую здесь «нарабатывали» годами.



Отрадно, что кроме "Родины" натуральную продукцию сегодня выпускают еще две компании – "Зенченко и К" из Северо-Казахстанской области и столичная "Астана-Онiм" . Во всех остальных, по мнению агрария, соотношение молока и "порошка" колеблется в зависимости от сезонности, с доминированием последнего в холодное время года.



Кроме того, уже во всех регионах есть набирающие мощность компании, которые занимаются производством и переработкой, это ТОО "Тайынша-Астык" Северо-Казахстанской области, в Костанае – ТОО "Турар", в ВКО – КФХ "Камышинское", в Кызылорде – АО "Рза" и другие.



А вот для того, чтобы полностью обеспечить столицу качественной натуральной молочной продукцией, тем самым укрепив продовольственный пояс вокруг Астаны, необходимо создание в регионе еще как минимум 4–5 таких же крепких хозяйств.



Вопрос этот остается открытым, и сегодня уже совместно с Правительством, с Министерством сельского хозяйства ведется работа над тем, как сделать молочную отрасль более привлекательной. По мнению главы предприятия, необходимо использовать различные инструменты диверсификации, чтобы данный сектор агропрома был гарантированно в 2 раза рентабельнее зерна.



– Думаете, почему складывается такая ситуация? Потому что отрасль эта самая трудоемкая в сельском хозяйстве и не каждый готов к тому, чтобы спать стоя, – образным выражением Иван Сауэр очень точно отражает суть темы. – Только представьте: весь процесс автоматизирован, если не в 6.00 утра, а на 5 минут позже включить доильный аппарат, считай, уже 5–7% молока нет. Далее сбой идет по цепочке. Позже охладил – повышается кислотность, не вовремя переработал – можешь выливать в канализацию… И так каждый божий день. Растениеводством легче заниматься: посеял, прополку сделал, и зимой можно на покой.



Кстати, о покое. Как признался руководитель агрофирмы, он не был в отпуске 3 года... И не рвется отдыхать. Педант, талантливый хозяйственник с обостренным чувством ответственности за все, чем он руководит, за свой доблестный труд неоднократно отмечался высокими государственными наградами. Но самая дорогая, по его словам, это звание “Қазақстанның Еңбек Ерi” – “Герой Труда”, врученное Главой государства как признание его заслуг перед Отечеством.



Из "Родины" не уезжают



По-разному выстраивают в фирме и работу с партнерами – по системе предоплаты, под реализацию. Правда, зачастую торговые сети не стесняют себя накручиванием надбавок. Сегодня себестоимость 1 литра упакованного молока составляет 120 тенге, отпускная цена – 150 тенге, тогда как в магазинах города можно купить и по 165, и по 190 тенге. Вот тут возникает вопрос: за что они берут 40–45 тенге.

Предприятие сегодня при грамотной ценовой политике, лояльной налоговой системе и хорошем уровне государственных субсидий постоянно, год за годом, увеличивает производство. Кстати, аул "Родина" – один из немногих в Казахстане, откуда не стремятся уехать, в том числе молодежь. А вот попасть туда жить не так-то просто. Еще бы. Там нет безработицы, все обеспечены благоустроенным жильем, цены на все продукты ниже. К примеру, хлеб стоит 25 тенге, молоко – 120. Средняя зарплата? Например, доярка получает 110–115 тыс. тенге в зависимости от надоя. Дивиденды у пенсионеров, паи. Три четверти фонда оплаты направляют на 13-ю зарплату. К Дню Независимости каждому работнику, у кого нет замечаний, начисляют оклад.



Социальная сфера – разговор особый. Достаточно сказать, что в селе все улицы асфальтированные, есть современный Дом культуры, крытый хоккейный корт, великолепный парк культуры с фонтаном и бассейном, торговый центр, ресторан, кафе, салон красоты... В прошлом году построен микрорайон "Жастар" из 9 домов, в нынешнем году на условиях софинансирования планируют с государством построить по программе "Нурлы Жол" еще 20 домов для заслуженных работников, которым нужно улучшить жилищные условия, и частично – для молодежи.



– У нас нет проблем с заемными средствами. Мы одинаково работаем с финансовыми институтами "КазАгро", Аграрной кредитной корпорацией. Сложились отношения с Цеснабанком, Казкомом. Сегодня они предлагают финансирование по программе через господдержку под 6% годовых, – делится И. Сауэр. – Все это наработано годами, отлажено как механизм. Мне ни разу ни 1 тиина не списали. Никогда не пользовался позорными схемами банкротства, лжебанкротства. У нас есть имидж, и он на нас сегодня работает.



– В плане качества продуктов, их себестоимости у нас нет конкурентов, – признается Иван Адамович. – Президент поставил задачу наращивать экспортный потенциал по мясу, потому что у нас огромные возможности, мы занимаем первое место в мире по пастбищам. Наше мясо будет однозначно востребовано. Самая экологически чистая продукция должна производиться на нашей территории. Любой наш продукт – молоко ли, мясо ли – всегда будет в разы лучше, чем на Западе. И мы, казахстанцы, каждый на своем уровне должны поддерживать свое, отечественное производство. Это наша страна, наша экономика, наше благополучие. Говорю это и как патриот, и как руководитель агрофирмы..