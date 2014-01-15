Оденет медиков завод

Пятнадцать млн. изделий в год – такова проектная мощность предприятия ТОО «Super Pharm», выпускающего медицинскую одежду и белье одноразового использования из нетканого материала. В его ассортименте – бинты, медицинские шапки-береты и маски, пилотки-колпаки, пеленки, халаты, сорочки, бахилы, костюмы для рожениц…

Вооруженные новейшими технологиями и самым современным германским, польским, итальянским, турецким, российским и китайским оборудованием, специалисты завода предлагают рынку товар, способный конкурировать с ведущими производителями мира. Главное преимущество Super Pharm – в снижении риска инфицирования при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи. Использование одноразового белья, к примеру, уменьшает количество послеоперационных осложнений на 30%. Менее дорогим становится лечение.

Одноразовая одежда значительно облегчает труд медицинского персонала. Она способна уберечь от заражения СПИДом, гепатитом и прочими опасными инфекциями, потому что производится из высококачественных российских и белорусских нетканых материалов, обладающих повышенными защитными свойствами.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

фото Виктора Барбаша