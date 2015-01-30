Одевает медиков завод Свежий выпуск 679 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

Порядка 15 млн. изделий в год – такова была проектная мощность запущенного четыре года назад в селе Айша-биби по государственным программам ФИИР и «Дорожная карта бизнеса-2020» единственного в СНГ завода, выпускающего медицинскую одежду и белье одноразового использования из нетканого материала. Сегодня здесь изготавливают уже около 19 млн. медицинских шапок-беретов и масок, пилоток-колпаков и пеленок, халатов и сорочек, бахил и десятки других наименований продукции, без которой не может обойтись ни одна поликлиника или больница Казахстана.

Вооруженная новейшими технологиями и самым современным германским, польским, итальянским, турецким, российским и китайским оборудованием, использующая при стерилизации этиленоксид (передовая методика) и аттестованная по стандартам менеджмента качества Евросою­за ISO 13485-2008, компания предлагает рынку товар, способный на равных конкурировать с изделиями ведущих мировых производителей. Главное его преимущество – снижение риска инфицирования при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи. Использование одноразового белья, к примеру, на треть уменьшает количество послеоперационных осложнений. Менее дорогим становится лечение. Одноразовая одежда значительно облегчает труд медицинского персонала. Она способна уберечь его от заражения СПИДом, гепатитом и прочими опасными инфекциями, потому что производится из высококачественного российского и белорусского нетканого материа­ла, обладающего повышенными (антивирусными) защитными свойствами.

По мнению медэкспертов, широкое применение одноразовой медицинской одежды и белья из нетканых материалов убедительно свидетельствует о высоком уровне развития всей системы здравоохранения страны. Долго­срочный договор, который завод заключил с ТОО «СК-Фармация» на поставку изделий, позволит на 100% обеспечить ими все государственные стационарные лечебницы Казахстана. Охотно покупают его продукцию и частные медицинские учреждения. В перспективе ассортимент пополнится еще 20 наименованиями продукции.

Проектом, стоимость которого 520 млн. тенге, предусмотрены вместительные склады сырья и готовой продукции, отличный административно-бытовой комплекс, газовая котельная, лаборатория контроля качества изделий медицинского назначения, оснащенная уникальным оборудованием.

Благодаря все возрастающему количеству заказов предприятие из месяца в месяц увеличивает производительность, трудоустроив уже 115 местных жителей (в основном это молодые люди) почти вдвое больше намеченного.



